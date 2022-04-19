​​​​​​​Повысить уровень образования

В казахстанских школах стартовал мониторинг образовательных достижений обучающихся.

Как сообщила первый вице-министр образования и науки Шолпан Каринова, вчера в 1 447 школах страны, а это порядка 25% от всех школ, начался мониторинг образовательных достижений обучающихся (МОДО), в котором примут участие более 112 тыс. учащихся 4-х и 9-х классов. Продлится он до 29 апреля. Выборка школ осуществлена случайным методом.

«Это казахстанское внутреннее исследование качества знаний школьников. МОДО включен в закон в прошлом году и проводится в школах в этом году впервые», – написала Шолпан Каринова в Facebook. Мониторинг пройдет на базе каждой школы по направлениям: математическая, естественно-научная грамотность и грамотность чтения. Специально готовить школьников к нему не требуется.

Как отмечают в МОН, МОДО – внешняя независимая оценка качества образования, которая позволит оценить сильные и слабые стороны обучающихся. Мониторинг нацелен на повышение качества и восполнение пробелов в знаниях учащихся. По его итогам для организаций образования будут проводиться предметные обсуждения с разбором отдельных тем и материалов, по которым дети испытывали затруднения. Конечным результатом МОДО является выработка комплексного анализа и методических рекомендаций в разрезе каждого региона и конкретной школы для повышения качества образования.