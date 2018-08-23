Повысить уровень воспитателей детсадов намерены в Астане
Инга Селезнева
В Астане свою квалификацию повысили порядка 2 500 педагогов, но на этом столичный акимат останавливаться не намерен. Об этом заявил аким Астаны Асет Исекешев на августовской конференции педагогических работников, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Системная работа ведется по повышению профессионального уровня педагогов. В январе был открыт столичный Центр модернизации образования, который стал площадкой для обмена опытом в условиях внедрения обновленного содержания образования, получения знаний и применения новых методик в сфере образования с привлечением как отечественных, так и международных экспертов, отметил в докладе градоначальник.
"За это время было обучено порядка 2500 педагогов, в том числе 400 - по ведению предметов на английском языке. Совместно с ассоциацией частных садов начата работа по повышению квалификации и оказанию необходимой методической поддержки воспитателей, за счет чего планируется существенно повысить качество их работы. 211 руководителей прошли курсы по эффективному менеджменту и подушевому финансированию. В новом учебном году планируется охватить курсами еще 10 тысяч педагогов с привлечением партнеров в виде Назарбаев Университета, НИШ, Орлеу и других", – озвучил планы Исекешев.
Отдельным направлением для акимата, отметил он, является стимулирование педагогов путем пополнения премиального фонда.
"На сегодня реализован проект по внедрению облачной бухгалтерии в школах, который позволил за счет оптимизации расходов сэкономить за год более 350 миллионов тенге, 80 процентов из которых были направлены на премии учителям. С нового учебного года в данный проект войдут колледжи, специальные и дополнительные организации. В этом году Астана перешла на новую методику подушевого финансирования в дошкольных организациях. Минимальная сумма государственного заказа была увеличена с 23 тысяч до 27 тысяч тенге, что поможет улучшить условия для образовательной среды. За счет внедрения дополнительных образовательных услуг появилась возможность предусмотреть доплаты для помощников воспитателей в виде надбавок до 20 тысяч тенге", – сказал глава столицы.
Асет Исекешев напомнил, что в этом году впервые было выделено 1000 грантов в 13 вузах страны на специальности, которые важны для социально-экономического развития города. Отдельный приоритет, по его словам, был отдан подготовке педагогов.