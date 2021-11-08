Повысить уровень жизни

Об этом заявил министр национальной экономики Асет Иргалиев в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций. По его словам, возглавляемое им ведомство разработало три национальных проекта: «Устойчивый ­экономический рост, направленный на повышение благосостоя­ния казахстанцев», «По развитию предпринимательства» и «Сильные регионы – драйвер развития страны».

Как пояснил Асет Иргалиев, первый из них охватывает индустриально-инновационное развитие, развитие неф­тегазохимического и энергетического комплексов, геологической отрасли и продвижение несырьевого экспорта.

Для индустриально-инновационного развития определены две ключевые задачи: технологическая модернизация предприятий обрабатывающей промышленности, увеличение объемов производства и расширение номенклатуры товаров. Нацпроектом предусматривается запуск 418 индустриальных проектов.

До 2025 года планируется на 23% увеличить долю обрабатывающих предприятий, использующих цифровые технологии.

На внешние рынки планируется вывес­ти 1 000 активных экспортеров, а также 350 экспортеров – на электронные торговые платформы Alibaba, Amazon и OZON.

К 2025 году намечен ввод в эксплуатацию пяти нефтегазохимических заводов. Для этого, в частности, по словам спикера, предусматриваются меры, направленные на возмещение затрат предприятий на приобретение и внедрение новых технологий, монтаж оборудования и пусконаладочных работ, а также на повышение квалификации, закуп технологического оборудования и улучшение условий кредитования, включая лизинг.

Ожидается, что к 2025 году объем производства обрабатывающей промышленности вырастет в полтора раза к уровню 2020-го.

Что касается Нацпроекта по развитию предпринимательства, то он ориентирован на повышение предпринимательской активности, акселерацию роста бизнесменов и формирование новых рыночных «ниш», а также на комплексное развитие конкуренции. Проект нацелен на обеспечение качественных изменений в структуре предпринимательства. Будут приняты меры по созданию условий для открытия собственного дела, в том числе в рамках проекта «Бастау Бизнес».

– Для расширения деловых связей предусматривается организация зарубежных бизнес-стажировок. Будут реализованы и такие проекты, как «Молодежная практика для выпускников», «Социальные рабочие места для уязвимых групп» с целью охвата безработных, «Серебряный возраст» для трудоустройства лиц предпенсионного возраста. В результате принятия всех мер доля лиц, открывших собственное дело, увеличится в 1,7 раза, – сообщил об ожиданиях министерства Асет Иргалиев.

Нефинансовые меры поддержки получат 638 тыс. предпринимателей. Уровень трудоустройства после краткосрочного профессионального обучения вырастет с 55% до 80%. Кроме того планируется снижение административной нагрузки на предпринимателей.

Интеграция информационных систем госорганов с порталом «Правительство для бизнеса» позволит довести в 2025 году долю оказанных госуслуг для субъектов МСБ до 40%. Будет предоставлено субсидирование части ставки вознаграждения и гарантирование по кредитам. Выделение грантов для воплощения новых бизнес-идей позволит создать 55 тыс. новых субъектов предпринимательства на селе. Вместе с тем будут предоставлены финансовые меры поддержки более 52 тыс. проек­тов субъектов предпринимательства.

В рамках направления «Комплексное развитие конкуренции» предусмотрены меры по развитию биржевой торговли, дальнейшему разгосударствлению экономики и обеспечению здоровой конкурентной среды. Доля государства в экономике сократится до 14% к 2025 году. Количество государственных заданий будет уменьшено со 157 до 70. Предусмат­ривается упразднение и реорганизация 20 операторов. В результате количество единых операторов сократится в 1,6 раза.

Для обеспечения равного доступа к базовым услугам и транспортной связаннос­ти страны предполагается реализация национального проекта «Сильные регио­ны – драйвер развития страны».