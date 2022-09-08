Повысить зарплаты хотят работникам сферы ЖКХ

Кому из работников субъектов естественных монополий могут повысить зарплату, рассказал министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров на брифинге в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В сфере ЖКХ средняя заработная плата составляет, если не ошибаюсь, 160 тысяч тенге. Это проблема. Это звучит так – естественные монополии. Но на самом деле это обычные работники предприятий ЖКХ, электростанций, инженеры, электрики со средним специальным образованием. Данным людям нужно повышать заработную плату", – заявил министр.

По его словам, повышение зарплаты будет зависеть от тарифа и региона. Где-то можно позволить повысить тариф на 5%, в каких-то регионах – на 10%, где-то и того выше.

"Все зависит от уровня жизни, это всё индивидуально по каждому субъекту естественных монополий будет рассматриваться. Касается электриков, водохозяйственников, тех, кто трубы кладет, тепловиков, газовиков, как инженеров, так и людей со средним специальным образованием, которые эту работу непосредственно выполняют, сварщиков. Всего 300 тысяч человек", – заключил министр.