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Происшествия , Видеогалерея

Power Bank загорелся у пассажира в аэропорту Алматы – видео

Инцидент с возгоранием зарядного устройства у пассажира в аэропорту города Алматы прокомментировали в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, сообщает Kazpravda.kz.

19 октября при прохождении досмотра в зале вылетов у пассажира Т.М., вылетающего рейсом Алматы – Бишкек авиакомпании Air Astana, загорелось портативное зарядное устройство (Power Bank). Инцидент зафиксировала видеокамера.

«В целях осведомления пассажиров о правилах провоза зарядных устройств департамент упрощения формальностей АО «Авиационная администрация Казахстана» настоятельно рекомендует пассажирам руководствоваться правилами авиакомпании и при необходимости консультироваться, а также при прохождении процедуры регистрации уведомлять сотрудников авиакомпании и аэропортов о наличии зарядных устройств», – призвали в КГА.

В ведомстве разъяснили: согласно Технической инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху Doc 9284 ИКАО, запасные батареи, включая блоки питания (так называемый Power Bank), должны перевозиться в ручной клади и быть индивидуально защищены для предотвращения короткого замыкания. Это может быть оригинальная розничная упаковка или иная изоляция клеммов, например, их заклеивание скотчем либо отдельный пластиковый пакет, защитный чехол для каждой батареи.  

Если литиевые батареи (в оборудовании либо с оборудованием) перевозятся в качестве груза, то они должны быть соответствующим образом задекларированы, промаркированы и упакованы согласно действующей редакции Технической инструкции ИКАО, добавили в КГА.

 

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