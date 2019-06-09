Появилась первая информация о явке избирателей на выборах Президента РК

Центральная избирательная комиссия Казахстана представила первые результаты о явке избирателей на выборах Президента РК, передает Kazpravda.kz
.
"Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями по состоянию на 10 часов 9 июня 2019 года избирательные бюллетени получили 12,8 % от общего количества избирателей, включенных в списки", – говорится в сообщении ЦИК РК.
В том числе:
– по Акмолинской области – 20,5 %;
– по Актюбинской области – 16,0 %;
– по Алматинской области – 17,7 %;
– по Атырауской области – 8,5 %;
– по Восточно-Казахстанской области – 15,5 %;
– по Жамбылской области – 18,5 %;
– по Западно-Казахстанской области – 7,4 %;
– по Карагандинской области – 10,1 %;
– по Кызылординской области – 11,1 %;
– по Костанайской области – 12,8 %;
– по Мангистауской области – 9,7 %;
– по Павлодарской области – 11,4 %;
– по Северо-Казахстанской области – 14,2 %;
– по Туркестанский области – 14,5 %;
– по г. Нур-Султан – 10,3 %;
– по г. Алматы – 4,1 %;
– по г. Шымкент – 11,9 %.