Появились фото смертельного обрушения общежития в актауской колонии
В Сети появились фотографии частичного обрушения общежития в учреждении ГМ-172/6 департамента УИС по Мангистауской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lada.kz.
Напомним, накануне в ходе обрушения общежития в актауской колонии погибли двое заключенных.
"Около 16:00 часов (по времени Нур-Султана) в учреждении ГМ-172/6 департамента УИС по Мангистауской области произошло частичное обрушение двухэтажного здания одного из общежитий для осужденных. Установлено, что во время происшествия внутри общежития находились 10 человек, из которых восемь извлечены. В результате от полученных травм скончались двое осужденных, состояние остальных удовлетворительное. Для оказания тщательного обследования потерпевшие вывезены в больницу", – говорилось в распространенном в понедельник сообщении.
Как уточнили в КУИС, в учреждении работают аварийно-спасательная бригада ДЧС, сотрудники департамента полиции, прокуратуры, привлечена спецтехника, ведутся работы по поиску еще одного осужденного.
В КУИС организован круглосуточный call-центр для родственников осужденных по номеру: 8 (7172) 72-30-40 (Нур-Султан), 8 776-677-80-77.