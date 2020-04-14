Появились новые подробности исчезновения многодетной матери в Алматы

Общество
Жанат Тукпиев
Знакомые гражданки Джумановой рассказали, где она была на протяжении шести дней, сообщает Polisia.kz. 

Напомним, числившуюся без вести пропавшей гражданку Джуманову полицейские нашли в доме ее знакомой в поселке Коксай на территории Карасайского района Алматинской области. С 7 апреля женщина распивала там спиртные напитки.

"Воспитанием детей гражданки Джумановой в настоящее время занимается мать бывшего мужа, проживающая в городе Капшагай. Выяснилось, что гражданка Джуманова своих детей в последний раз видела 11 марта. С заявлением о безвестном исчезновении в Управление полиции Алатауского района ее родственники обратились 11 апреля. Сразу же было заведено розыскное дело, создана следственно-оперативная группа. К поисковым мероприятиям подключили волонтеров. Проверили всевозможные версии. Проанализировали данные с камер видеонаблюдения, установили мужчину, с которым гражданка Джуманова ушла и далее вычислили дом, где все эти дни она прибывала", – заявила официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

К слову, медицинское освидетельствование подтвердило алкогольное опьянение женщины.

"Шел с друзей выпивший. Мы по аллейке прошли через поле, пьяные были, прошли. По бутылке еще пива выпили. Она не знала адрес своего брата. Все, потом куда-куда, там знакомые мои были. Пойдем, говорю, там переночуешь. Еще бутылку водки выпили", – рассказал гражданин.



Напомним, ранее сообщалось о том, что неделю назад возле блокпоста на выезде из Алматы пропала мать семерых детей.

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