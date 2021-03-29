Появилось первое видео снежного барса из нацпарка в ВКО

Общество
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Жанат Тукпиев
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Появилось первое видео снежного барса с казахстанского Алтая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Instagram-аккаунт Катон-Карагайского государственного национального природного парка.

Уникальные видеокадры снежного барса удалось получить с помощью фотоловушки, которая была установлена на территории Арчатинского лесничества в ноябре 2020 года.

"Несколько видороликов в 2020 и 2021 годах запечатлели это красивое животное в разных ракурсах. Мы надеемся, что установка фотоловушек и другие современные методы исследования помогут больше узнать о биологии, экологии и других особенностях ирбиса на территории Катон-Карагайского ГНПП", – рассказала начальник отдела науки, экологического мониторинга и информации Катон-Карагайского ГНПП Алия Габдуллина.

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