Появилось первое видео снежного барса из нацпарка в ВКО

Появилось первое видео снежного барса с казахстанского Алтая, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Instagram-аккаунт Катон-Карагайского государственного национального природного парка.
Уникальные видеокадры снежного барса удалось получить с помощью фотоловушки, которая была установлена на территории Арчатинского лесничества в ноябре 2020 года.
"Несколько видороликов в 2020 и 2021 годах запечатлели это красивое животное в разных ракурсах. Мы надеемся, что установка фотоловушек и другие современные методы исследования помогут больше узнать о биологии, экологии и других особенностях ирбиса на территории Катон-Карагайского ГНПП", – рассказала начальник отдела науки, экологического мониторинга и информации Катон-Карагайского ГНПП Алия Габдуллина.