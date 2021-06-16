Появление второй казахстанской вакцины от COVID-19 прокомментировал Цой
Асель Муканова
Вторая казахстанская вакцина от COVID-19 QazCoVac-P проходит испытания. Подробности на брифинге в СЦК сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
"Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности сейчас разрабатывает несколько вакцин. Они находятся на различных стадиях испытаний. Вторая вакцина QazCoVac-P – субъединичная, она прошла надлежащие доклинические этапы, и начались клинические исследования. Данные исследования конфиденциальны, и как только будет возможность, их результаты будут озвучены", – сказал Алексей Цой.
Министр рассказал, что все вакцины идут стандартным путем – добровольцы на доклинических исследованиях, затем клинические исследования, первая, вторая, третья фазы. После этого, если вакцины соответствуют требованиям безопасности и эффективности, они допускаются к применению и начинается четвертая фаза – применения вакцин.