Появления потенциально опасного объекта у себя в городе боятся жители Усть-Каменогорска
Галина Вологодская
Жители Усть-Каменогорска опасаются, что решение о строительстве мусоросжигательного завода будет принято келейно. Сказано – сделано? На днях в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов заявили: тема строительства мусоросжигательных заводов (МСЗ) остается актуальной, в ведомстве от идеи и не думают отказываться. Выбрано, по крайней мере, шесть городов – столица, Алматы, Актобе, Шымкент, Караганда, Усть-Каменогорск. Будут ли будущие предприятия оказывать влияние на здоровье населения? Глава Минэкологии Сериккали Брекешев на этот вопрос пожал плечами: документация по ним еще не поступала на госэкспертизу.
В случае с усть-каменогорским заводом известны самые предварительные данные: мощность 60 тыс. тонн в год, или 180 тонн в сутки. Попутная выработка электроэнергии при сжигании 5 МВт. Выбросы в атмосферу (в год) – 93 тонны после очистки плюс 14 тонн неочищенных загрязняющих веществ.
Ключевым здесь является как раз вопрос с проектно-сметной документацией. Ее никто в глаза не видел, у экологов еще нет на руках оценки воздействия на окружающую среду. Но акимат областного центра успел еще летом 2021-го выделить под завод земельный участок в черте города!
– Землю выделили в районе городского поселка Лесхоз, недалеко от действующей свалки, – рассказал эколог, доктор PhD Восточно-Казахстанского техуниверситета им. Д. Серикбаева Даулет Асанов. – Общественность об этом узнала совершенно случайно в самый последний момент. В ноябре был брифинг, выступал заместитель акима города, и он буквально вскользь упомянул о данном факте. СМИ поделились новостью.
Сказать, что горожане встретили известие в штыки, – ничего не сказать. Соцсети буквально взорвались.