Общество Появления потенциально опасного объекта у себя в городе боятся жители Усть-Каменогорска Галина Вологодская

Жители Усть-Каменогорска опасаются, что решение о строительстве мусоросжигательного завода будет принято келейно.



Сказано – сделано?

На днях в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов заявили: тема строительства мусоросжигательных заводов (МСЗ) остается актуальной, в ведомстве от идеи и не думают отказываться. Выбрано, по крайней мере, шесть городов – столица, Алматы, Актобе, Шымкент, Караганда, Усть-Каменогорск. Будут ли будущие предприятия оказывать влияние на здоровье населения? Глава Минэкологии Сериккали Брекешев на этот воп­рос пожал плечами: документация по ним еще не поступала на госэкспертизу.



В случае с усть-каменогорским заводом известны самые предварительные данные: мощность 60 тыс. тонн в год, или 180 тонн в сутки. Попутная выработка электроэнергии при сжигании 5 МВт. Выбросы в атмосферу (в год) – 93 тонны после очистки плюс 14 тонн неочищенных загрязняющих веществ.



Ключевым здесь является как раз вопрос с проектно-сметной документацией. Ее никто в глаза не видел, у экологов еще нет на руках оценки воздействия на окружающую среду. Но акимат областного центра успел еще летом 2021-го выделить под завод земельный участок в черте города!



– Землю выделили в районе городского поселка Лесхоз, недалеко от действующей свалки, – рассказал эколог, доктор PhD Восточно-Казахстанского тех­университета им. Д. Серикбаева Даулет Асанов. – Общественность об этом узнала совершенно случайно в самый последний момент. В ноябре был брифинг, выступал заместитель акима города, и он буквально вскользь упомянул о данном факте. СМИ поделились новостью.



Сказать, что горожане встретили известие в штыки, – ничего не сказать. Соцсети буквально взорвались.



Руководству Усть-Каменогорска поступили десятки обращений с требованием отказаться от опасной затеи. Для областного центра, где экологическая ситуация и так хуже некуда, где смог такой, что хоть топор вешай, любое дополнительное загрязнение – последняя капля.



В декабре в областном департаменте экологии перечислили явные нарушения, которые были допущены по проекту на первых же шагах. Участок, выделенный под строительство, расположен в 500 метрах от жилых домов, тогда как Экологический кодекс требует санитарно-защитную зону не менее километра! Кроме того, согласно тому же документу, мусоросжигательные заводы должны эксплуатироваться в строгом соответствии с утверж­денными требованиями. Однако казус в том, что таких требований на сегодня не существует – уполномоченный орган их еще не принял.



Другими словами, у экологов нет даже нормативов, чтобы оценить эмиссию на таком предприя­тии. Как пояснил Даулет Асанов, токсичные диоксины и фураны, присутствующие в выбросах мусоросжигательных заводов, пойдут в атмосферу мимо контроля, так как на постах Казгидромета их не смогут отследить – нет необходимых систем.



Тем не менее в акимате возмущение горожан будто бы не замечают. Там и не подумали пересмотреть решение о размещении МСЗ рядом с жилыми домами.



Все изменилось после январских событий и слов Президента Касым-Жомарта Токаева об отрыве отдельных исполнительных органов от существующих реалий и потребностей граждан. Аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар тут же показал способность быть слышащим госслужащим. На своей страничке в соцсетях он написал: мусоросжигательного завода в городе не будет!



– За последнее время общественностью города неоднократно озвучивались вопросы целесообразности запланированного строительства мусоросжигательного завода, – сообщил аким. – С учетом этого нами принято решение отказаться от строительства такого завода в черте города. В дальнейшем вопросы создания подобного рода предприятий будут рассматриваться с учетом требований действующего экологического законодательства.



В считанные дни в акимате отозвали свое же разрешение на временное возмездное землепользование участком в районе Лесхоза. И заверили: если МСЗ и появится, то точно не в черте города.



Закопать нельзя сжечь

Что на сегодня? Как рассказали в областном департаменте экологии, точку в этой истории ставить рано. Экологи выдали компании, планировавшей построить МСЗ, свои замечания. И у той есть 3 года, чтобы составить отчет по оценке воздействия на окружающую среду. Кроме того, как было сказано выше, в Минэкологии остаются в силе планы строительства шести заводов по стране.



Конкретно в Усть-Каменогорске на МСЗ возлагалась роль заключительного этапа в стратегии обращения с бытовыми отходами. Схема такая: рядом со старым полигоном ТБО запустить мусоросортировочную линию, все, что можно переработать, забрать и отправить на рециклинг. Остальное сжечь. С 2024 года открыть новый полигон, а запасы старой городской свалки в 8 млн тонн опять-таки сжечь.



Сроки запуска мусоросортировочного комплекса, к слову, переносили уже …дцать раз. Его обещали ввести в августе 2021-го, затем в сентябре, ноябре, декабре.



Звучало обещание, что он заработает в конце февраля 2022-го. Последний дедлайн в горотделе ЖКХ обозначили более чем расплывчато – текущий 2022 год.



– Мусоросжигательные заводы несут больше минусов, чем плюсов, – высказал мнение эколог Даулет Асанов. – В странах Евросоюза после многочисленных исследований пришли к выводу, что такую генерацию электро­энергии нельзя считать «зеленой». Через 14 лет после эксплуатации заводов среди местного населения начинается резкий рост онкологических заболеваний. С 2017 года в Европе отказываются от сжигания мусора, упор идет на сортировку и переработку.

Где может появиться потенциально опасный объект? Остается только гадать. Общественность ничего не знает о работе земельной комиссии, принимающей решения о выделении участков. Они затрагивают судьбы десятков, если не сотен тысяч людей, но выносятся келейно, без широкого обсуждения.



Сегодня никто из горожан не знает, например, толком, где будет новый полигон ТБО, к строительству которого, если верить акимату, должны приступить в нынешнем году. Упоминали, что его разместят на левом берегу Иртыша на территории, которая сейчас административно относится к Уланскому району. Но это – зона перспективного развития Усть-Каменогорска! Здесь идет масштабная застройка.



Логика подсказывает: такой проект следовало бы вынести на широкое обсуждение общественности. Не тут-то было!



– В Европе на сегодня нет такой практики, чтобы строить полигоны ТБО для каждого населенного пункта, – отметил ученый ВКТУ. – Это глупость. Там такие проекты делают сразу на несколько регионов.



К слову, в Казахстане запущена петиция против строительства мусоросжигательных заводов. Она собрала уже тысячи подписей.

