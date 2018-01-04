Появляющуюся в Казахстане криптовалюту будут тщательно проверять

Экономика
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Инга Селезнева
Фото с сайта cryptos.tv
Казахстанская ассоциация блокчейна и криптовалют планирует создать экспертный совет и проверять каждую криптовалюту в Казахстане. Об этом сообщил на брифинге в СЦК председатель ассоциации Есет Бутин, передает корреспондент Kazpravda.kz

"В рамках ассоциации мы планируем создать экспертный совет, который будет проводить экспертизу ISO проектов, возникающих на рынке Казахстана. Мы планируем давать рекомендации после глубокого их изучения: инвестировать или не инвестировать. В итоге это решение каждого человека по отдельности, но экспертное заключение необходимо", – заявил Бутин. 

Также спикер отметил, что на территории Казахстана уже есть сомнительный проект, появление которого вызвало ряд вопросов у экспертов.

"Группа наших экспертов, юристов, финансистов специально очень подробно изучила проект Halykcoin. Он не отражает ни коммерческую суть, ни бизнес-процессы. На сайте проекта даже не указан юридический адрес организации, создающей данный проект. Мы не понимаем, кто это вообще, юридическое или физическое лицо, это, может быть, даже не резидент Казахстана", – сказал Бутин, отметив, что данный проект создал максимально похожий на Halyk Bank логотип, вводя при этом в заблуждение граждан.

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