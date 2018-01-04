Появляющуюся в Казахстане криптовалюту будут тщательно проверять

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Казахстанская ассоциация блокчейна и криптовалют планирует создать экспертный совет и проверять каждую криптовалюту в Казахстане. Об этом сообщил на брифинге в СЦК председатель ассоциации Есет Бутин, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"В рамках ассоциации мы планируем создать экспертный совет, который будет проводить экспертизу ISO проектов, возникающих на рынке Казахстана. Мы планируем давать рекомендации после глубокого их изучения: инвестировать или не инвестировать. В итоге это решение каждого человека по отдельности, но экспертное заключение необходимо", – заявил Бутин.
Также спикер отметил, что на территории Казахстана уже есть сомнительный проект, появление которого вызвало ряд вопросов у экспертов.
"Группа наших экспертов, юристов, финансистов специально очень подробно изучила проект Halykcoin. Он не отражает ни коммерческую суть, ни бизнес-процессы. На сайте проекта даже не указан юридический адрес организации, создающей данный проект. Мы не понимаем, кто это вообще, юридическое или физическое лицо, это, может быть, даже не резидент Казахстана", – сказал Бутин, отметив, что данный проект создал максимально похожий на Halyk Bank логотип, вводя при этом в заблуждение граждан.