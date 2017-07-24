Появятся таунхаусы

В ближайшие два года в этом же жилом массиве появятся 60 трех- и четырехэтажных кредитных жилых домов типа таунхаус. 22 из них общей площадью 53,3 тыс. кв. метра строи­тели наметили сдать в эксплуа­тацию уже в нынешнем году. Несколько таких объектов возведено в микрорайоне № 1: ведутся работы по благоустройству территории, облицовке фасада, внутренней отделке квартир.

Ввод всех запланированных домов позволит обеспечить собственной крышей над головой около 1 000 семей. Уже сейчас, чтобы вселиться в такое жилье по программе «Нұрлы жер», подали заявки несколько сотен участников, состоящих в очереди на получение земельного участка.

В строительных работах на объектах задействованы вместе с профессиональными специалистами свыше 500 бойцов трудовых отрядов «Жасыл ел» и ССО «Атамекен».