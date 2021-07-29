Пойди туда, не знаем куда…

У сына, переболевшего надоев­шей всем заразой, внезапно, спус­тя неделю после пропажи всех симптомов, вернулся кашель. Последствия «короны» могут быть самыми непредсказуемыми, поэтому и решила отвести ребенка на рентген грудной клетки.

Позвонила в нашу поликлинику: жалобы на боль в груди и очень сильный кашель. На том конце провода заученно пропели: запишитесь к педиатру, вам дадут направление. Только вот незадача: записаться-то мы запишемся, а вот направление получим не раньше чем через неделю – запись к врачу полная. Хорошо, говорю, тогда подскажите: могу ли я сделать ребенку рентген в другой поликлинике платно? Конечно, можете, говорят, в любой через кассу.

В 9 утра повезла бухающего кашлем сына в поликлинику в соседний район на свой страх и риск. Попыталась было туда предварительно дозвониться, но, очевидно, брать трубку в регистратуре – плохая примета для ее сотрудников. Когда там нам дали от ворот поворот – детей младше 18 лет не принимают даже за деньги, я почему-то даже не удивилась – предчувствие уже подсказало, что день будет нелегким.

– А почему вы в свою поликлинику не обратились? Поезжайте туда, решайте на месте, – дали мне напутствие.

Деваться некуда, поехали к «своим». «Свои» процитировали все то же: записывайтесь и ждите. На мои объяснения, что ждать не с руки – у сына поднимается температура, пожали плечами – порядок один для всех, у вас не экстренно.

Пытаю «счастье» в последний раз – прошу сделать сыну рентген в нашей же поликлинике платно, лишь бы никуда не ехать.

– А вам в любом случае придется «куда-то» ехать – у нас рентген-аппарат сломан, мы направляем в другой филиал, – отвечают на ресепшене, называя адрес в 7 километрах от пункта происходящей беседы.

– Хорошо, я поеду, а там можно будет пройти платно прямо сегодня? – спрашиваю.

– Нет, там тоже только по направлению.

Замкнутый круг какой-то, ­ей-богу: рентген сломан, но он есть в другом месте, но доступ к нему опять-таки через кабинет педиатра, записи к которому нет. Да и педиатра самого нет – по графику будет во второй половине дня. Можно, конечно, попробовать прорваться к врачу без очереди, но это чревато скандалом. Слишком много «но» сыплется нам с сыном на головы.

– Знаете, вы поезжайте в детскую городскую, там есть рент­ген, сделаете платно, через кассу, – спохватывается регистратор.

Уточняю: примут ли? Вдруг и там потребуют направление?

– Нет-нет, там вас обслужат как платных клиентов, просто постоите в очереди.

Снова едем. Сыну очевидно нездоровится – кашель выматывает, да и скитания по городу в жару здоровья не добавляют. Но нам же пообещали, что в детской больнице точно помогут, значит, осталось потерпеть совсем немного.

Приезжаем, поднимаемся в хозрасчетное отделение, объясняю, зачем пришла. А меня опять отпинывают – «без направления снимок не делаем».

Да как так-то?! Мне же в поликлинике сказали, что не нужно никакого направления! Женщина в белом халате неопределенно пожала плечами: у нас такое распоряжение, ничем помочь не могу, идите к своему врачу. И вообще, все ждут, и вы подождете. Ну и что, что неделю.

Спорить было, конечно, бессмысленно, но ситуация настолько угнетала, что я решила позвонить напрямую в управление здравоохранения: может, меня обманывают? Может, это я как-то так неправильно излагаю, что мы – лечебные учреждения и я – никак не можем понять друг друга? Или слишком многого хочу?

Скажу сразу: я не звонила туда с требованием немедленно предоставить мне очередь в рент­ген-кабинет и сделать снимок бесплатно, я не хотела написать кляузу или устроить словесный разнос персоналу. Мне просто стало интересно: кто не прав – я или больницы? И в порядке ли вещей футболить больного ребенка ввиду отсутствия направления?

Через несколько минут представитель управления написала: сотрудники больницы правы – прием детей без направления невозможен. Даже через кассу.

Интересно, а для чего же тогда платное отделение? Ведь если у меня есть на руках направление, какой смысл платить деньги за услугу? Да и вообще: почему человек, имеющий привилегии ОСМС, должен платить в государственной больнице, тем более за ребенка? И даже имея возможность заплатить, ты не можешь добиться ответа: а куда идти-то?

…Время было уже к обеду, а все, что мы с сыном успели, это обойти 3 (!) больницы, в которых нас не то что не приняли, а даже по-человечески не разъяс­нили, как лучше поступить. Выходит, неосведомленность медперсонала такова, что они сами не знают, куда идти, к кому обращаться? Ну а как же тогда вся эта цифровизация, мнимая (выходит) омниканальность, которая должна позволять обы­вателю (за его собственные страховые отчис­ления или за оплату в реальном времени) получать услуги?

Уже когда мы уехали из больницы, из управления здравоохранения посоветовали: если есть температура, можно обратиться в экстренное отделение, там осмотрят и при необходимости отправят «фотографироваться». Только к тому моменту я уже, во-первых, записала ребенка на рентген в частную клинику, где цена вопроса – несколько тысяч, и при этом никто не требовал направления, а во-вторых, то, что у сына температура (небольшая, но все же), я озвучивала во всех трех больницах.

А теперь давайте представим, что достаточно срочная врачебная помощь нужна была ребенку, родители которого мало того что привязаны к рабочему месту и графику с 9 до 6, так еще и не располагают личным транспортом. Выходит, больного ребенка либо во­зили бы в общественном транспорте по жаре, либо семье пришлось бы раскошелиться на частный извоз. Вызвать «скорую» не вариант – случай не экстренный. По самым скромным расчетам поездки по моему маршруту обошлись бы в 3 часа времени и 3–4 тыс. тенге. Закончившись при этом так и не оказанной услугой.

Повторюсь: я не требовала оказать услугу здесь и сейчас, я не планировала пойти по головам тех, кто должен попасть на прием к педиатру согласно записи. Я не требовала сделать снимок бесплатно. Я всего лишь хотела, чтобы мне разъяснили, как пос­тупить. Не могу без направления и в нашей поликлинике? Ок, я просто сразу поеду в частную лечебницу, не мучая ребенка, ведь это мое желание – поскорее узнать, что там с легкими сына. Но вся беда в том, что четких пояснений я так и не получила – пойди туда, не зная куда, получи то, не понятно что…

P. S.Столкнуться лбами с отечественной здравоохранительной системой «посчастливилось» на днях и моей бывшей одно­группнице. Мира – многодетная мать из Шымкента. Учитывая количество детей, обычно знает, когда, куда и с какой скоростью обращаться.

В этот раз у младшего сына внезапно и сильно разболелось ухо. Подхватив мальца, Мира направилась к лору. Сначала к первому, потом – ко второму, потом – к третьему... Не потому, что доктора не могли поставить диагноз, а потому, что ребенка не принимали – нет записи. Хоть в государственных клиниках, хоть в частных.

– Вот мне интересна эта сис­тема – я что, должна спрогнозировать, когда ребенок заболеет? – недоумевает женщина. – В государственных требуют направление к узкому специалис­ту, а откуда оно, если к педиатру не пробиться? При этом еще надо учитывать, что в областной не примут ребенка из города, даже если экстренно. Еле как нашла врача, который согласился принять нас вне рабочего времени, потому что сын уже буквально выл от боли.

Ну вот опять: нет направления – нет услуги. А направления нет почему? Правильно – потому что на участке, к которому относятся сотни семей, – один-единственный терапевт, он же педиатр. Которому только что разорваться, чтобы успеть и в кабинете принять, и еще вызовы на дом обслужить.

На то, что у нас острая нехватка врачебного персонала, мне посетовали и в управлении здравоохранения.