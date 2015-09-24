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Пойдут караваны. Анимационные
Глеб МАЛЫХ
В рамках визита Президента РК в КНР 31 августа 2015 года в Пекине был подписан меморандум о взаимопонимании и взаимовыгодном сотрудничестве между казахстанскими аниматорами и национальной китайской студией ORI ANIMATION CHINA. Согласно достигнутым договоренностям стороны в 2015 году приступят к созданию полнометражного 3D-фильма под названием «Шелковый путь».
Часть анимации с использованием инновационных технологий производства будет создана в Китае, часть – на базе KCG в СЭЗ «Парк инновационных технологий» города Алматы. В свою очередь китайская компания Ori Animation инвестирует в проект 40% от бюджета мультфильма и обеспечит кинотеатральный прокат в Китае и других странах. По словам представителей студии KCG, картина будет производиться на английском языке с дублированием на казахский, русский и китайский языки. Съемки фильма хронометражом 90 минут будут проходить в течение двух лет, это довольно сжатый срок по меркам мировой анимационной индустрии.
– Идея создания проекта «Шелковый путь» сейчас очень актуальна. Тема возрождения Великого шелкового пути популярна как в Казахстане, так и в Китае. Именно поэтому студия ORI ANIMATION CHINA выразила готовность оказания полной поддержки этого проекта, – говорит генеральный директор ТОО «Kazakhstan Computer Graphics» Эрнар Курмашев. – Мы рады этой возможности и выражаем уверенность, что этот проект откроет перед странами новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества. При этом, представляя Республику Казахстан, мы выступаем в партнерстве с одной из самых развитых анимационных индустрий в мире. Кроме наших и китайских специалистов, планируем привлечь к проекту консультантов из США с опытом работы в проектах студии «Уолт Дисней» и Pixar. Так как мультфильм планируется пустить в прокат на большое количество территорий, мы должны сделать эту историю понятной и близкой любому зрителю, вне зависимости от национальной принадлежности. Поэтому планируем собрать сильную международную команду.
Напомним, что компания Kazakhstan Computer Graphics получила инновационный грант в 2011 году от АО «Национальное агентство по технологическому развитию» по линии Министерства по инвестициям и развитию РК. При государственной поддержке KCG приобрела инновационную технологию Motion Capture от Vicon, позволяющую до 50% уменьшить расходы и стоимость производства 3D-анимации.

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