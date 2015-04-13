Поймались на рыбке Свежий выпуск 694 Анна ВЕГЕЛЬ

Как сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК, при проведении рейдовых мероприятий оперативной группой ПО «Охотзоопром» совместно с сотрудниками Комитета лесного хозяйства и животного мира в районе Кетменского сельского округа были задержаны рыбаки с незаконным уловом. При осмотре принадлежавших им лодок и автомашин обнаружено около ста кило рыбы, в основном жереха и леща, а также немного белого амура.

По предварительным подсчетам, ущерб, нанесенный природе, составил 74 тыс. тенге. Материалы в отношении браконьеров направлены в право­охранительные органы.



