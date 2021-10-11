Пою тебя, мое Отечество

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Любовь Доброта

На торжественном открытии республиканского поэтического вечера «Күміс қалам» первый заместитель акима города Шымкента Чингиз Мукан пожелал молодым акынам удачи и отметил, что творческие конкурсы проводятся для популяризации достижений страны за 30 лет Независимости, выявления талант­ливой молодежи и пробуждения их интереса к искусству.

Символично, что в каждом виде искусств состязались по 30 айтыскеров и 30 акынов в возрасте от 14 до 29 лет. По результатам отбора во второй тур прошли 16 айтыскеров и 20 поэтов.

По итогам финального этапа лучшим айтыскером и обладателем Гран-при республиканского конкурса «Күміс домбыра» жюри признало участника из Акмолинской области Нурмахана Жакыпбека. Ему вручены серебряная домбра и ценный подарок.

Первое место заняла Айшолпан Тлеутай из Восточно-Казахстанской области. Лауреатом второй премии стал Бексултан Орынбасаров из Кызылординской области. Третье место присудили сразу двум участникам – Мейржану Жакипу из Туркестанской области и Нургали Анапия из Шымкента.

Кроме того, специальный приз имени Майлыкожа Султанкожаулы достался Бекжану Базарбеку из Алматы, спецприз имени Асельхан Калыбековой вручен Айым Асылбековой из Нур-Султана. Все призеры получили от организаторов айтыса ценные подарки.

Республиканский ­поэтический вечер «Күміс қалам» среди молодых поэтов «Тәуелсіздік – бабалар аманаты» также завершился награждением талантливых литераторов. Обладателем Гран-при стал Басат Кайболдин из Актюбинской области. Победителю вручили специальную серебряную ручку и ценный подарок. Представитель Алматинской области Айдана Кайсарбек стала финалисткой и награждена специальным призом имени Есенгали Раушанова. Нурболат Жолдасбек из Жамбылской облас­ти получил приз имени Жаркена Бодешулы, Алимжан Алишер из Шымкента – приз имени Абильды Аймака, Мукагали Кенжетай из Туркестанской области – приз имени Жениса Бахадура, а Салтанат Мадиярова удостоена премии имени Адиля Ботпанова. Не остались без подарков и молодые поэты, попавшие в финал конкурса.

Поздравляя победителей и призеров, первый заместитель председателя Шымкентского городского филиала партии «Nur Otan» Жанар Бектаева пожелала молодым талантам вдохновения, отметив, что независимый Казахстан нуждается в их творчестве.

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