Поющая Полония Свежий выпуск 658 Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

Организатором фестиваля выступает ОО «Объединение поляков Акмолинской облас­ти» при поддержке Акмолинской ассамблеи народа Казахстана. Вот уже почти 80 лет выходцы из Польши проживают в нашей респуб­лике. Депортированные в 30-е годы прошлого столетия, здесь они нашли вторую родину и сегодня наравне с другими этносами имеют все возможности для развития самобытной культуры, родного языка, обычаев и традиций.

Ярким примером тому стал юбилейный фестиваль. Каждый год его участниками становятся и хорошо известные зрителям самодеятельные и профессиональные коллективы, и юные, начинающие исполнители. Вот и в этот день на сцене ДК «Достар» выступили более 120 певцов, танцоров и музыкантов. Почетным гостем стал посол Польши в Казахстане Яцек Ключковский.

В ходе фестиваля прошла благотворительная ярмарка «Дорогою добра», которая была организована молодежным крылом Объединения поляков Акмолинской области в рамках республиканской эстафеты «АНК – 20 добрых дел!». Вырученные на ней средства будут направлены в дом ребенка Щучинска.

Вниманию гостей «Поющей Полонии» были также представлены инсталляция предметов быта «Дом предков», фотовыставка «Поляки Синегорья», книжная выс­тавка и ярмарка мастеров прикладного искусства.



