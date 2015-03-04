Поющий тростник

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Записала Раушан ШУЛЕМБАЕВА
Сырнай – это общее название духовых инструментов, принятое на Востоке и в Центральной Азии. Название очень поэтично и означает «таинственный, сокровенный инструмент» (сыр – тайна, секрет, най – инструмент). Простейшим материалом у всех народов, в том числе и у казахов, для изготовления звучащей трубки служил, как правило, тростник. Люди выяснили, что за счет звучания сразу нескольких трубок можно составить целый звукоряд и чем короче трубка, тем выше будет звук.
В процессе эволюции на духовых инструментах появились отверстия наподобие ладов на струнно-щипковых, что позволило упорядочить их звукоряды. В зависимости от материала, из которого изготавливался «поющий тростник», казахи стали его называть камыс-сырнай, курай, сыбызгы, саз-сырнай, муиз-сырнай. Несмотря на небольшие размеры, сырнай имеет довольно громкое звучание. Наподобие греческого авлоса (предполагается, что этот древний духовой инструмент мог попасть к грекам из Азии) сырнай иногда делался из двух стволов и назывался соответственно кос-сырнай. Иногда к камыс-сырнаю добавляли рожок, чтобы увеличить многообразие и красоту звуков. Своеобразное, колоритное звучание «поющих тростников» не дало музыкантам забыть о них. И музыкальные мастера до сих пор продолжают работать над рождением сырная, кос-сырная, муиз-сырная и других.
Сделать из тростника инструмент несложно, однако научиться играть, к примеру, на сыбызгы далеко не просто, так как в звукоизвлечении участвуют и губы, и зубы, и язык. Некоторые исполнители добавляют к звуку инструмента еще и свой горловой призвук, что дает особую глубину звучания, даже таинственность. Примечательно, что при внешней простоте (сыбызгы имеет всего 3 отверстия, то есть 4 основных звука) путем передувания, что аналогично изменениям в натяжении струны, на каждой позиции можно извлечь по 5 обертонов. Итого сыбызгы дает звукоряд из 20 тонов! А современные инструменты делаются с 5, 6 и даже 7 отверстиями, благодаря чему создается полный хроматический звукоряд.
А вот саз-сырнай (саз – глина, то есть глиняная свистулька) считался в основном детской забавой. В 1971 году при раскопках древнего Отрара археологи обнаружили саз-сырнай. Он попал в руки известного этнографа и специалиста по инструментоведению Булату Сарыбаеву, который вместе с музыкальным мастером Балапашем Анесовым провел огромную работу по его реставрации. Напомню, Отрар стоял с IX века на пересечении, где река Арысь впадает в Сыр-Дарью, и в 1219 году стал первой жертвой на пути Чингисхана.
Позднее на Мангышлаке ученые обнаружили другой вид сырная – ускурик, что означает «трескучий мороз». Он уже совершеннее саз-сырная и имел 4 игровых отверстия вместо 3. Есть свидетельства, что на ускурике исполняли народные песенные мелодии «Елигай», «Елимай», «Еки бала», «Ак баян» и такие простые кюи, как «Камбар-батыр», «Наридирген», «Толгау». Еще позже в руках этнографов появился и такой сырнай, как тас-тауык («каменная курица»).
Все эти находки доказывают, что сырнай был широко распространен в Казахской степи. Однако впоследствии, не выдержав конкуренции с активно развивающейся домбровой музыкой, он почти исчез из музыкального быта. И только во второй половине ХХ века во многом благодаря Булату Сарыбаеву сырнай возродился. Например, усовершенствованные и реконструированные ускурик и тас-тауык первыми стали использовать ансамбли «Айгуль» и «Досмукасан».
Сегодня сыбызгы заняли свое достойное место и прекрасно звучат и сольно, и в ансамбле, и в оркестре.

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