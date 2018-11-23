​Позаботятся о бизнесе

В административном центре Туркестанской области открылся офис палаты предпринимателей.

Директор палаты предпринимателей Туркестанской области Олжас Каржауов провел по такому случаю ознакомительную экскурсию для гостей, в числе которых был и председатель правления НПП РК «Атамекен» Аблай Мырзахметов.

В здании учреждения, приз­ванного способствовать улучшению делового и инвестиционного климата в регионе, предусмотрено все необходимое для содействия отечественным и зарубежным бизнесменам. Здесь эксперты помогут начинающим предпринимателям освоить основы маркетинга, администрирования, проведут мастер-классы с выездом консультантов на предприятия или в бизнес-школе, открытой при палате.

Также здесь создана зона самообслуживания, где самостоя­тельно в режиме онлайн можно получить большинство госуслуг. Любой предприниматель вправе обратиться к представителям палаты по вопросам получения разрешительных документов, регистрации субъектов бизнеса, другим юридическим аспектам.

Председатель правления НПП РК «Атамекен» Аблай Мырзахметов провел в офисе палаты рабочее совещание с членами регионального совета, на котором были обсуждены актуальные проблемы эффективного взаимодействия с субъектами бизнеса. Он проинформировал присутствующих о намерении запустить в Туркестане самые современные и перспективные бизнес-проекты, успешно апробированные в Астане и Алматы, с тем чтобы поднять деловой уровень Туркестана, превратив его в город международного значения.