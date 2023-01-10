Позарились на чужое

Несмотря на большой риск оказаться за решеткой, люди не перестают пытаться при­своить себе то, что, образно говоря, плохо лежит. Это касается и скота, который издревле высоко ценился, потому что кормил, поил и одевал своих хозяев. Сегодня он ценится не меньше и постоянно привлекает взгляды тех, кто желает нажиться на чужом добре.

Взять хотя бы случай в Байзакском районе, когда у 52-летнего местного жителя пропали сразу 18 овец. В момент их таинственного исчезновения, по словам пострадавшего, животные паслись недалеко от села Жетыбай. Хозяин заявил, что ему причинен материальный ущерб на один миллион тенге. Подозреваемый в совершении преступления был задержан во время перевозки скота на продажу. Им оказался 30-летний житель Тараза, решивший таким образом быстро заработать. По его словам, увидев бесхозно пасущихся овец, он отобрал себе самых больших, загнал их в камыши примерно в двух километрах от пастбища и стал дожидаться наступления темноты. Затем нанял «газель» для транспортировки, и к моменту поимки он даже успел продать часть овец по цене в 40 тыс. тенге за особь.

Как сообщили в департаменте полиции области, санкция статьи 188-1 части 1 УК РК, по которой открыто дело, предусматривает наказание в виде штрафа в размере до трех тысяч МРП (9 млн 189 тыс. тенге) либо исправительных работ в том же размере, либо ограничения свободы до пяти лет, либо ее лишения на тот же срок с конфискацией имущества.

Стало известно и о другой крупной краже. Правда, произош­ла она еще в 2021-м, а раскрыть удалось только через год. Полицейскими задержан подозреваемый в совершении кражи 25 лошадей на общую сумму 11 млн 550 тыс. тенге. Им оказался 52-летний житель Таласского района, который год назад угнал животных с пастбищ, прилегающих к селу Алга Шуского района, и ушел от преследования. Владельцы сообщили о пропаже в полицию только через полтора месяца, что и стало основным препятствием для поисков преступника. По данному факту заведено уголовное дело. Подозреваемый полностью признал свою вину и заключен под стражу.

Между тем нередко бывают случаи, когда животные теряются сами. К примеру, такой факт был зарегистрирован в Таласском районе. 33-летний житель областного центра обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже с вольного выпаса 22 лошадей. В полиции отметили, что за помощью он пришел не сразу, а пять дней вместе с родственниками занимался самостоятельными поисками, которые не увенчались успехом. Ущерб составил бы 12 млн тенге, если бы не обнаружение искомого табуна полицейскими в 25–30 км от места выпаса. Стражам порядка, подключившим к розыску пять мобильных групп, удалось найти животных в течение суток. Установлено, что лошадей никто не похищал. Находясь долгое время без присмотра, скот ушел с места выпаса самостоятельно.

Как отметил начальник департамента полиции области генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин, важно устранить не только проблемы, но и причины их возникновения. А они появляются, как правило, из-за безответственности и беспечнос­ти владельцев скота. Во-первых, преступления легче раскрыть по горячим следам. Во-вторых, чтобы избежать кражи скота, важно элементарно за ним следить. Департамент полиции обращается к населению с убедительной просьбой усилить контроль над скотом, находящимся в подворьях, и призывает не допускать его бесхозного выпаса.

Полицией вместе с ветеринарией региона проводятся регулярные рейды в сельской местности с целью профилактики скотокрадства. Блюстителями закона проверяются все подозрительные автомобили, особенно грузовики. Так, на территории Таласского района, где в последнее время фиксируются кражи, осмотрено около 4 800 машин. Водители 28 из них привлечены к административной ответственности по статье 406 КоАП РК за перевозку скота и мясопродуктов без соответствующих документов. Полицейскими также обследованы порядка 190 крестьянских хозяйств, зимовки и убойные пункты. Параллельно проводится разъяснительная работа по сохранности домашнего скота. Кроме того, выявлено более 80 лиц, нарушивших правила выпаса сельскохозяйственных животных. Все они привлечены к административной ответственности по статье 408 КоАП РК.

Заместитель начальника ДП Жамбылской области Нуржан Рахметуллаев напомнил о необходимости держать скот в специально отведенных местах и не оставлять его без присмотра. Следует нанимать пастухов и подписывать с ними договоры. Ведь часто скот крадут с вольного выпаса, где животные находятся без контроля. Их владельцы узнают о пропаже, как правило, слишком поздно, что затрудняет работу полиции. Также фермерам необходимо проводить чипирование, сайдинг и маркировку животных, позаботиться об усилении мер безопасности в самих загонах, потому что было немало случаев краж прямо из них.

Кстати, персонал надо тщательно подбирать. Иногда и сами работники могут стать злоумышленниками, как это случилось в Кордайском районе, где совершена самая крупная кража прошлого года. С заявлением обратился 46-летний глава агроформирования, занимающегося разведением крупного рогатого скота. Он сообщил, что в течение нескольких месяцев пастух его кошары и управляющий соседнего крестьянского хозяйства похитили племенных коров, принадлежавших ТОО.

Полицейскими подозреваемые задержаны. Ими оказались жители Шуского района и города Алматы 1972 года рождения. Как выяснилось, они украли 137 (!) голов скота почти на 110 млн тенге. Следствием установлено, что пастух заранее планировал из какой кошары похитить скот. Он специально смешивал два стада и пас их. Вечером вместе с другим скотником разделял стадо, но в конце несколько животных незаметно отгонял к себе. Ночью лишнюю скотину перегонял в соседнее крестьянское хозяйство, где управляющий сбывал краденый скот. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Есть и еще одна проблема. Нередко с участием домашних животных регистрируются дорожно-транспортные происшествия. В прошлом году их отмечено больше десятка. Три человека погибли и 18 получили травмы… Для предотвращения ДТП сотрудники Меркенского отдела полиции совместно с представителями АО «НК «КазАвтоЖол» провели разъяснительную работу среди хозподворий, расположенных вблизи дорог республиканского и областного значения.

– Именно через территорию Меркенского района проходит трасса Западная Европа – Западный Китай, вдоль которой часто пасется скот. Мы передали владельцам ряда крестьянских хозяйств 150 светоотражающих лент, которые должны помочь обезопасить дорожное движение и снизить число ДТП, − отметил первый заместитель начальника Меркенского РОП подполковник полиции Алмас Копбаев.

Такая практика положительно зарекомендовала себя за рубежом. Анализ показывает, что основная доля ДТП с участием домашнего скота приходится на темное время суток, когда водитель не в состоянии увидеть внезапно выбежавшее на дорогу животное. В таких случаях предотвратить аварию поможет использование свето­отражающих элементов. Помогут такие ленты и в поиске скота в ночное время.