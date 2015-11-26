​Позарились на пенсии

Как сообщила пресс-служба Костанайского областного суда, Тарановский райсуд огласил приговор в отношении Орынтай Конопияновой и Светланы Митак. Обе признаны виновными в хищении вверенного чужого имущества, совершенного неоднократно группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения.

В соответствии с материалами уголовного дела О. Конопиянова, работая в должности оператора связи Тарановского РУПС Костанайского областного филиала АО «Казпочта», вместе со специалистом С. Митак в период с 5 ноября 2013 года по 6 марта 2015-го совершили хищение денег с так называемых неподвижных счетов клиентов.

Используя служебное положение, обе без согласия владельцев неоднократно производили манипуляции со счетами пенсионеров, малоимущих граждан и работников бюджетной сферы. Преступными действиями обеих женщин государству в лице АО «Казпочта» причинен материальный ущерб в 2 млн 345 тыс. тенге.

Приговором суда женщинам назначено наказание – 5 лет условно. Также суд солидарно взыскал с О. Конопияновой и С. Митак в пользу АО «Казпочта» сумму ущерба.