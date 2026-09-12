Поздравили ветерана со 101-летием

Общество
Нурали Мансуров, Костанайская область

11 сентября исполнился 101 год ветерану Великой Отечественной войны Касымхану Алдабергенову. С днем рождения его поздравили представители департамента по делам обороны Костанайской области. От имени министра обороны военнослужащие вручили Касымхану Алдабергеновичу поздравительный адрес, выразив благодарность за вклад в Победу в Великой Отечественной войне, сохранение исторической памяти и военно-патриотическое воспитание молодого поколения.

фото с официального сайта Министерства обороны РК

– Вы прошли через суровые испытания войны. Весь ваш жизненный путь – пример отваги, стойкости, мужества и преданности Отечеству. Желаем вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, благополучия, заботы родных и близких. Пусть каждый день будет наполнен теплом, вниманием и уважением, – пожелал первый заместитель начальника департамента полковник Тимур Сатбаев.

Касымхан Алдабергенов родился 11 сентября 1925 года в селе Талдыколь Камышнинского района Кустанайской области. В 1943-м он был призван в ряды Красной армии Житикаринским районным военкоматом. После окончания Златоустовского пулеметного училища в 1944 году был направлен на фронт. Участвовал в освобождении Венгрии, Австрии, Чехословакии. За проявленные мужество и стойкость ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью «За отвагу».

Касымхан Алдабергенович вернулся домой в 1950 году. Работал учителем в школе, а с 1971 года – собственным корреспондентом областной газеты «Қостанай таңы».

Как сообщается на официальном сайте Министерства обороны, в ответ ветеран поблагодарил военнослужащих за внимание, поделился воспоминаниями о военных годах и пожелал всем крепкого здоровья, мирного неба и успехов в службе.

#ветераны #ВОВ #101 год #Касымхан Алдабергенов

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