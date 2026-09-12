Поздравили ветерана со 101-летием
Нурали Мансуров, Костанайская область
11 сентября исполнился 101 год ветерану Великой Отечественной войны Касымхану Алдабергенову. С днем рождения его поздравили представители департамента по делам обороны Костанайской области. От имени министра обороны военнослужащие вручили Касымхану Алдабергеновичу поздравительный адрес, выразив благодарность за вклад в Победу в Великой Отечественной войне, сохранение исторической памяти и военно-патриотическое воспитание молодого поколения.