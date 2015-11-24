Пилотный проект, разработчиками которого стали представители областной ассоциации IT-специалистов, создавшие сайт с адаптивным дизайном и удобным интерфейсом www.kz1.kz, стартовал в рамках декады, посвященной Дню Первого Президента. В эти дни каждый может зайти на него и оставить свои поздравления и пожелания Лидеру нации.

На сегодня Елбасы успели поздравить более 54 тыс. жителей региона. Согласно условиям акции, каждый поздравитель становится также участником розыгрыша 20 смартфонов.

– Победителей определит генератор случайных чисел, а розыгрыш состоится 1 декабря на площади Республики Усть-Каменогорска, откуда мы и сделаем звонки 20 счастливчикам, – рассказал автор идеи создания сайта, сотрудник областной ассоциации IT-специалистов Денис Соколов.

Каждую минуту на сайте в среднем оставляют свои пожелания Президенту страны 100 восточноказахстанцев.