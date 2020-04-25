Поздравительное письмо Президента РК вручено 95-летнему ветерану в Жамбылской области

Общество
Фото: inform.kz
Ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Жамбылской области и города Тараза Тлеукабыл Торебеков в честь своего 95-летия получил поздравительное письмо от Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает "Казинформ".

В апреле этого года известному в регионе ветерану исполнилось 95 лет. Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, глава региона Бердибек Сапарбаев поздравил ветерана Тлеукабыла Торебекова с 95-летием, а также передал поздравительное письмо от Президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Глава государства в своем письме подчеркнул, что именно такие люди старшего поколения, как Тлеукабыл Торебеков, являются кладезем исторической памяти и живым примером для потомков, как нужно достойно пройти свой жизненный путь.

Во время беседы с ветераном Бердибек Сапарбаев отметил выдающийся вклад заслуженного ветерана в социально-экономическое развитие региона, его организаторский талант и несгибаемый характер. Поздравляя с предстоящим 75-летием Великой Победы, глава региона вручил ветерану сертификат на 1 миллион тенге.

Уроженец села Головачевка Жамбылской области (ныне – село Айша-биби) Тлеукабыл Туребеков начинал свой трудовой путь в колхозе "Акколь", работая бухгалтером на животноводческой ферме. Во время Великой Отечественной войны был призван в ряды Советской Армии. В 1945 году в составе войск Дальневосточного фронта участвовал в войне с Японией, в боях за Харбин. Полное поражение японской армии встретил в китайском городе Чанчунь, демобилизовался в 1950 году.

Тлеукабыл Торебекович внес огромный вклад в развитие Джамбульской (ныне – Жамбылской) области. Уже после войны окончил Высшую партийную школу, и до 1983 года занимал различные должности в городском, районном и областном исполнительных комитетах партии.

Он воспитал шестерых детей. Выйдя на заслуженный отдых, Тлеукабыл Торебекович работал директором казахской средней школы имени Жамбыла. Затем в течение двадцати лет возглавлял областной совет ветеранов. За свою военную, трудовую и общественную деятельность награжден орденами Славы III степени, Отечественной войны II степени, "Трудового Красного Знамени", "Знак Почета", 13 медалями, в том числе – "За отвагу", "За доблестный труд", а также Дипломом Президента Республики Казахстан.

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