Поздравление бельгийскому королю

Общество
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В телеграмме Президент Казахстана поздравил с национальным праздником Бельгии – Днем присяги короля и отметил, что передача власти в этот день является символичным и важным историческим событием.

«Передача полномочий своему сыну является важнейшим историческим событием, которое останется в памяти бельгийского народа. Я с теплотой вспоминаю наши двусторонние встречи в Брюсселе. Добрые шаги по укреплению дружбы и сотрудничества между нашими странами, как в двустороннем, так и в многостороннем формате, сложились благодаря Вашей личной поддержке», – подчеркивается в поздравительной телеграмме в адрес короля Альберта ІІ.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что хорошие воспоминания сохранились у него и после визита принца Филиппа в Казахстан в октябре 2010 года.

«Уверен, что сложившиеся взаимоотношения между странами при Вашей поддержке будут и дальше развиваться в духе дружбы и взаимопонимания во благо народов двух стран», – говорится в телеграмме.

В завершение Глава государства пожелал Альберту ІІ и королю Филиппу крепкого здоровья и успехов в их деятельности, а бельгийскому народу – процветания и благополучия.

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