​Поздравление членов собрания представителей религиозных объединений республики с Праздником единства народа Казахстана

Мы, представители религиозных объединений страны, поздравляем всех соотечественников с общенациональным праздником – Днем единства народа Казахстана.

Для нас всех этот день является символом мира и согласия, братства всех проживающих в стране этносов! Это праздник казахстанского патриотизма, беззаветной любви к земле отцов.

Празднование Первого мая стало замечательной традицией нашего многонационального народа, которая основана на доверии, дружбе и любви. В этом наша гарантия стабильности в стране и уверенности в завтрашнем дне. В этот прекрасный день каждый казахстанец особенно осознает, что является частью одной большой и дружной семьи.

Нам, представителям религиозного сообщества, особо дорого проявление в наших гражданах чувства единства, на котором держится духовное сближение людей различных этносов и вероисповеданий, составляющее единую общность – казахстанский народ.

В Праздник единства народа Казахстана хотим пожелать каждому из нас добра и достатка, счастья и радости, благополучия и милосердия.

Пусть с помощью Всевышнего всегда будут мир, спокойствие и благоденствие в наших домах и на нашей благословенной земле!