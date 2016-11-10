​Поздравление Дональду Трампу

Глава государства направил поздравление от имени народа Казахстана и от себя лично, отметив, что в этом году исполняется 25 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами.

«Я верю, что под Вашим руководством Соединенные Штаты Америки останутся опорой в вопросах поддержания стабильности, безопасности и процветания во всем мире», – говорится в телеграмме.

Глава государства выразил уверенность, что непостоянное членство Казахстана в Совете Безопасности ООН в 2017–2018 годах станет значимым периодом нашего парт­нерства.

«Мы готовы внести свой существенный вклад в работу Совета и тесно взаимодействовать с США по всем актуальным вопросам», – отмечается в телеграмме.

В завершение Нурсултан Назарбаев пожелал Дональду Трампу успехов и пригласил его посетить Казахстан с визитом, сообщила пресс-служба Президента РК.