Поздравление министра

В нашей стране в государственных и частных организациях здравоохранения трудятся более 150 тыс. медсестер. «От вашей квалификации, душевной теплоты и готовности служить во благо людям зависит многое в деле сохранения здоровья нации», – говорится в обращении С. Каирбековой. По словам министра, выдержка и терпение, умение сострадать чужой боли и любовь к людям – это те качества, которые помогают медсестрам каждый день профессионально и ответственно выполнять свою работу. Салидат Каирбекова пожелала коллегам веры в собственные силы и внутренней гармонии, крепкого здоровья, стабильности и процветания.

Ирина ИГНАТОВА