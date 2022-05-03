Свежий выпуск Поздравление Митрополита 3 мая 2022 г. 7:37 «Уважаемый Муфтий Хазрет! Сердечно поздравляю Вас и всех мусульман Казахстана с праздником Ораза Айт, знаменующим завершение священного для всех последователей Ислама месяца Рамазан. Этот праздничный день подводит итог тридцатидневнему посту и по древнему обычаю отмечается совершением дел милосердия, особой заботой о ближних и состраданием к нуждающимся. В одном из своих обращений к народу Глава государства, многоуважаемый Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, отметил: «Казахстан испокон веков является территорией мира и созидания, уважения веры и моральных ценностей, толерантности и добрососедства». С древних времен и до наших дней на просторах Великой степи мусульмане и христиане в мире и братолюбии, поддерживая друг друга, трудятся по развитию и укреплению общего дома – благословенного Казахстана. Дай Бог, чтобы и в дальнейшем межконфессиональный мир и межэтническое согласие процветали на нашей земле к пользе и благу всех народов страны. Желаю Вам, уважаемый Муфтий Хазрет, и всем мусульманам Республики здоровья, мира и благополучия! С уважением и благопожеланиями, глава Православной церкви Казахстана Митрополит Астанайский и Казахстанский»