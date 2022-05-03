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Поздравление Митрополита

«Уважаемый Муфтий Хазрет!

Сердечно поздравляю Вас и всех мусульман Казахстана с праздником Ораза Айт, знаменующим завершение священного для всех последователей Ислама месяца Рамазан.

Этот праздничный день подводит итог тридцатидневнему посту и по древнему обычаю отмечается совершением дел милосердия, особой заботой о ближних и состраданием к нуждающимся.

В одном из своих обращений к народу Глава государства, многоуважаемый Касым-Жомарт Кемелевич­ Токаев, отметил: «Казах­стан испокон веков является территорией мира и созидания, уважения веры и моральных ценностей, толерантности и добрососедства».

С древних времен и до наших дней на просторах Великой степи мусульмане и христиане в мире и братолюбии, поддерживая друг друга, трудятся по развитию и укреплению общего дома – благословенного Казахстана.

Дай Бог, чтобы и в дальнейшем межконфессиональный мир и меж­этническое согласие процветали на нашей земле к пользе и благу всех народов страны.

Желаю Вам, уважаемый Муфтий Хазрет, и всем мусульманам Республики здоровья, мира и благополучия!

С уважением и благопожеланиями,­ глава Православной церкви
Казахстана Митрополит Астанайский и Казахстанский»

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