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Поздравление от Главы государства
Наталья Денисова, Кызылорда

Ветерану педагогики Марку Подольскому вручили поздравление и награду от имени Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в честь профессионального праздника учителей.

Аким области Нурлыбек Налибаев лично посетил ветерана системы образования Марка Захаровича Подольского,­ который внес значительный вклад в профессиональную сферу, всю свою сознательную жизнь посвятив воспитанию подрастающего поколения. Он передал поздравление Президента РК Касым-Жомарта Токаева в честь Дня учителя, а также нагрудный знак
«Алтын барыс».

– Вы внесли неоценимый вклад в воспитание учеников школ и заслужили уважение общества. Считается, что настоящий учитель являет собой эталон простоты. Благодаря этому ценному качеству Вы смогли стать примером для подражания для своих учеников. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич передал Вам поздравление с замечательным праздником – Днем учителя. И мы тоже желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия, – сказал Нурлыбек Налибаев.

В свою очередь педагог со стажем работы более 60 лет поблагодарил за оказанную честь:

– Для меня сегодня неожиданный и особенный день, я немного взволнован. Шестьдесят лет я проработал в системе образования, более 20 лет руководил школой, а самое главное – старался дать прочные знания своим ученикам. Выражаю искреннюю признательность нашему Президенту, который с уважением отнесся к моему труду и отправил мне награду.

Марк Подольский – талантливый учитель и руководитель. Школы, в которых он работал, всегда считались передовыми в регионе во многом благодаря таланту и труду Подольского. За заслуги в облас­ти образования он награжден орденом «Парасат» и медалью «Ерен еңбегі үшін», имеет другие награды. А в текущем году решением маслихата ветерану присвое­но звание «Почетный гражданин Кызылординской области».

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