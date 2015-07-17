Поздравление Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с праздником Ораза айт Свежий выпуск 535

Поздравляю всех казахстанцев с наступлением одного из самых почитаемых мусульманских праздников – Ораза айт!

Этим праздничным днем завершается важный в религиозной жизни мусульман пост в месяц Рамазан.

Именно в этот месяц особенно ярко раскрываются все черты ислама, призывающие к миролюбию, спокойствию, милосердию и состраданию.

В честь этого праздника мусульмане всего мира, независимо от цвета кожи, расы и национальности, всемерно проявляют заботу к ближнему, по мере возможности оказывают материальную и духовную поддержку нуждающимся.

В Казахстане представители различных этносов и религий изо дня в день продолжают показывать пример дружбы и согласия, созидания и единства.

Развивая их, мы должны и далее содействовать сохранению культурного и духовного многообразия в обществе, укреплению взаимоуважения и доверия между гражданами.

В этот священный праздник желаю всем казахстанцам духовного согласия, крепкого здоровья и благополучия.

Пусть празднование Ораза айт еще больше укрепит взаимопонимание и дружбу в казахстанском обществе!



