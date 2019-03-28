​Поздравление театралам

Председатель Сената Пар­ламента РК Дарига Назарбаева направила поздравительные телеграммы теат­ральным работникам к Международному дню театра.

– Театральному искусству принадлежит особая роль в реализации прог­раммы Елбасы «Рухани жаңғыру», нап­равленной на обновление духовного облика нашей страны. Желаю вам творческих достижений, вдохновения и успехов во всех начинаниях, – отмечено в поздравлении главы Сената.

На сегодня в Казахстане функ­ционируют 68 театров, из них 51 государственный и 17 частных. Уникальными флагманами казахстанской культуры выступают Аstana Оpеrа и Аstana Ballet. Только в прошлом году артисты Аstana Оpеrа с успехом выступили в Мариинском театре, Королевском оперном театре Маската в Республике Оман, итальянском театре Карло Феличе. Аstana Ballet представил постановки в Бельгии, Турции, России.

В настоящее время в государст­венных театрах республики работает 7 291 человек.