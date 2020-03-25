Поздравления дистанционно

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Чингиз Ташенов, Кокшетау

Праздничный день Наурыз мейрамы ознаменовался ясной, безоблачной погодой, которая радовала ребят весенним солн­цем и создавала рабочее настрое­ние. Мы выехали на двух машинах по разным адресам. Одна группа волонтеров осталась в Кокшетау, а вторая выехала в пригородное село Красный Яр, куда направился и я вместе с руководителем фонда «Жизненный путь» Анарой Батыралиевой и координатором Дома мамы Куралай Джумабековой. Остальные фонды в этот праздничный день также развозили продукты по Кокшетау и Щучинску.

– Сегодня мы едем поздравлять с праздником нуждающие­ся многодетные семьи, которые по каким-то причинам не получают АСП, и вручать им продуктовые пакеты с 12 наименованиями товаров, – говорит Анара Дулатовна. – В наши продуктовые наборы вошли три вида круп, три вида вермишели, сахар, сгущенка, мас­ло подсолнечное и сливочное, томатная паста, печенье, сушки и так далее. Нам предстоит побывать по 24 адресам, и при этом в связи с пандемией коронавируса вручать свои подарки мы будем в бесконтактной форме, то есть не заходить в дома, а вызывать получателей помощи на улицу. Благо этому сегодня располагает и погода…

А в Красном Яре к нам присое­динилась социальный педагог местной СШ № 1 Шария Бекмагамбетова, которая помогала быстро найти дома, где живут многодетные семьи, попутно рассказывая о детях, которых она знает по своей работе.

Первой получила пакет Татья­на Глущенко, которая вышла к нам с двумя дочерями-близнецами – 11-летними Миланой и Снежаной.

– А сейчас у нас «на подходе» и третья дочка, – смущенно улыбаясь, говорит Татьяна Николаевна. – Конечно, мы очень рады вашим визиту, подарку и поздравлениям, которые прибавили нам праздничного настроения. Очень обрадуется им наш папа, который сейчас находится на работе.

Порадовалась подаркам семья Сансызбаевых, где воспитываются 8 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Правда, хозяйку Гульнару дома мы не застали – она была на работе в местной больнице, где трудится в качестве кухонной рабочей. А труднее всего было доб­раться по весенней распутице до многодетной матери Оксаны Лесик, чья семья проживает за городом в дачном поселке, рядом с лесом. Наш визит для нее, ее малолетнего сына и двух дочерей стал полной нео­жиданностью – настоящим праздничным сюрпризом. Главы семейства дома не было, он уехал на заработки в столицу, откуда по понятным причинам теперь вернется нескоро, а потому такое проявление внимание и заботы стало особенно ценным…

А об одной из получательниц – Раушан Бикеновой – женщины рассказали особую историю, заслуживающую внимания.

– Эта 40-летняя многодетная мама пятерых детей болеет сахарным диабетом и как инсулинозависимый человек не имеет возможности устроиться на пос­тоянную работу, – рассказывает Куралай Джумабекова. – Но она швея по специальности, сложа руки дома не сидит, а когда позна­комилась с нами, то сама вызвалась помогать нам шить марлевые маски для профилактики коронавируса. Раушан трудилась день и ночь и сшила их 3 тысячи штук! Кстати, деньги, на которые мы приобрели товары для продуктовых наборов, наши волонтеры заработали именно благодаря пошиву этих масок, которые мы оптом реализовали на предприятиях Кокшетау.

Надо сказать, что о своей готовности помогать уязвимым группам населения в эти дни заявили в ОО «Я алматинец». Добровольцы запустили акцию «Кто, если не я?», эстафету которой приняли добряки нашего города.

А в настоящее время волонтерами Кокшетау создан и дейст­вует штаб для оперативной работы в условиях карантина. В него вошли добровольцы из общественных фондов «Zello Кокшетау», «Жизненный путь», «Дом мамы», «Волонтерский центр «Феникс», LIDER.KZ, «Асыл Анар», «Ақмола Жаңа Толқын», «Доброе сердце LIDER.KZ», благотворительный фонд Imani jurek, «Молодежный центр здоровья Центра формирования здорового образа жизни», «Зерделі ұрпақ», а также фонд «Независимые водители» из Щучинска и ОО «Ангел» из Атбасара.

При штабе сегодня работают несколько складов и действует «горячая линия», куда может обратиться любой житель региона и сообщить активистам о семьях, нуждающихся в гуманитарной помощи. Для своей работы волонтеры создали специальную онлайн-форму, где также можно указать информацию о семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации.

– Фасовка и доставка гуманитарных наборов осуществляется каждый день с момента создания штаба добровольцев, – рассказывает Анара Батыралиева. – Волонтеры уже доставили лекарства в 30 семей и посетили 150 домов с доставкой продуктов питания. В настоящее время штаб проводит набор волонтеров, готовых работать на благо общества. Доб­ровольцы пройдут обучение, инструктаж по работе с людьми, получат индивидуальные средства защиты.

К сожалению, средств для закупки товаров первой необходимости недостаточно для того, чтобы помочь каждой нуждающейся семье. Наличие спонсоров не только дало бы добровольцам возможность помочь большему количеству людей, но и распростра­нило бы акцию «Кто, если не я?» по другим адресам. А потому штаб добровольцев Акмолинской области призывает другие организации активно участвовать в борьбе против коронавируса! Давайте покажем, что перед лицом нависшей угрозы мы все можем сплотиться и дать достойный отпор охватившей весь мир пандемии!

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