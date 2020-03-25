Поздравления дистанционно
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Чингиз Ташенов, Кокшетау
Праздничный день Наурыз мейрамы ознаменовался ясной, безоблачной погодой, которая радовала ребят весенним солнцем и создавала рабочее настроение. Мы выехали на двух машинах по разным адресам. Одна группа волонтеров осталась в Кокшетау, а вторая выехала в пригородное село Красный Яр, куда направился и я вместе с руководителем фонда «Жизненный путь» Анарой Батыралиевой и координатором Дома мамы Куралай Джумабековой. Остальные фонды в этот праздничный день также развозили продукты по Кокшетау и Щучинску.