Поздравления из Токио

Губернатор Токио Юрико Койке передала послу РК в Японии Ерлану Баударбек-Кожатаеву поздравительное послание на имя Президента Нурсултана ­Назарбаева по случаю 20-летнего юбилея Астаны. Она пожелала казахстанцам мира, успехов и процветания, а также отметила огромную роль Главы государства в динамичном развитии столицы.

По словам Юрико Койке, за короткий период Астана стала узнаваемой столицей, свидетельством чему является успешное проведение Международной выставки «ЭКСПО» в 2017 году.

Губернатор отметила, что в настоящее время Токио готовится к проведению Олимпийских и Паралимпийских игр в 2020 году и ожидает приезда большого количества гостей из-за рубежа. Правительство города реализует образовательный Проект глобальной дружбы (Global Friendship Project), призванный познакомить детей Токио с культурами и особенностями различных стран мира, в том числе Казахстана. Она также выразила надежду на успешное выступление казахстанской команды на Токийской олимпиаде.

Примечательно, что в настоящее время Токио тоже отмечает юбилейную дату – 150-летие переноса столицы из Киото. В настоящее время этот город является крупнейшим в мире мегаполисом по уровню ВВП – 1,5 трлн долларов, а также второй год подряд называется наиболее привлекательным в мире с точки зрения туризма и безопасности.

Посол Ерлан Баударбек-Кожатаев в свою очередь ознакомил губернатора с ходом развития казахстанской столицы, в частности, с реализацией таких проектов, как Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА), Международный центр «зеленых» технологий и Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub.