​Поздравления металлургам

Настоящим праздником для горожан, собравшихся по этому случаю на главной площади областного центра, стало выступление в праздничной концертной программе народной артистки РК, любимицы всех казахстанцев Розы Рымбаевой. Горожане специально пришли в этот вечер на главную городскую площадь для того, чтобы послушать песни в ее исполнении. А помогли ей в проведении этой праздничной концертной программы исполнители из городского дома культуры «Достар». Зрители с огромным удовольствием слушали песни в исполнении всенародной любимицы и получили настоящее наслаждение от ее выступления, которое стало запоминающимся событием в культурной жизни кокшетауцев.