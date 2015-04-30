Поздравления мировых лидеров Свежий выпуск 843

Владимир Путин выразил сердечные поздравления ­Нурсултану Назарбаеву по случаю убедительной победы на президентских выборах.

«Итоги голосования в полной мере подтверждают высокий авторитет, которым Вы пользуетесь среди соотечественников. Своим выбором граждане Казах­стана продемонстрировали широкую поддержку Вашего курса на ускоренное социально-экономическое развитие страны, активное участие в евразийских интеграционных процессах и укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества с Россией», – говорится в телеграмме.

Президент Российской Федерации подчеркнул готовность к продолжению доверительного диалога и тесной совместной работы по дальнейшему наращиванию всего комплекса двусторонних связей, а также конструктивного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза и других международных структур.

«Уверен, это отвечает коренным интересам братских народов России и Казахстана, идет в русле обеспечения мира, стабильности и безопасности на нашем континенте», – отмечается в поздравлении.

В завершение Владимир Путин пожелал Нурсултану Назарбаеву доброго здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и новых успехов в ответственной деятельности во главе государства.



Телеграмма поздравления Президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы поступила на имя Нурсултана Назарбаева по случаю избрания его Президентом Республики Казахстан.

Барак Обама поздравил Нурсултана Назарбаева с победой на президентских выборах.

«Соединенные Штаты и Казахстан имеют яркую историю тесного взаимодействия по успешному решению глобальных и региональных проблем. Наде­юсь на дальнейшее углубление наших двусторонних отношений и стратегического партнерства во благо наших народов», – говорится в телеграмме.

Глава Белого дома подчеркнул, что в партнерстве с Казахстаном США обеспечивают поддержку безопасности в Афганистане и продвижение общих целей в деле ядерного нераспространения.

«В мире многочисленных угроз долгосрочная стабильность и безопасность не могут быть достигнуты без развития представительных и подотчетных институтов, а также гражданского общества. Я готов к сотрудничеству с Вами по всем этим важным вопросам во благо наших стран», – отмечается в поздравлении.

В завершение Барак Обама от имени американского народа передал теплые приветствия народу Казахстана с пожеланиями процветания, мира и благополучия, сообщила пресс-служба Президента.



Председатель Китайской Народной Респуб­лики Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора поздравил Нурсултана Назарбаева с победой на президентских выборах, состоявшихся 26 апреля.

Председатель КНР высоко оценил вклад Главы государства в укрепление независимости и стабильного развития Казахстана.

В ходе беседы лидеры двух стран отметили высокий потенциал двустороннего сотрудничества, подчеркнув взаимодополняющий характер программы «Нұрлы жол» и «Экономического пояса Шелкового пути».

Кроме того, стороны обратили внимание на схожесть позиций двух государств по актуальным региональным и международным вопросам.

В завершение, как информирует пресс-служба Главы государства, Си Цзиньпин пригласил Президента посетить в текущем году Китай с визитом.



Телеграмма поздравления по случаю избрания Нурсултана Назарбаева Президентом Республики Казахстан поступила от Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.

Ангела Меркель выразила сердечные поздравления Нурсултану Назарбаеву по случаю победы на президентских выборах.

«Казахстан остается важным партнером для Германии. Вы можете всегда рассчитывать на поддержку Федерального правительства в деле дальнейшего расширения доверительных партнерских отношений между нашими странами, а также укрепления принципов демократии, правового государства и гражданского общества в Казахстане», – говорится в телеграмме.

В завершение А. Меркель пожелала Президенту успехов в дальнейшей реализации поставленных задач на ответственном посту, сообщила пресс-служба Главы государства.



Телеграмма поздравления по случаю избрания Нурсултана Назарбаева Президентом Республики Казахстан поступила от Президента Франции Франсуа Олланда.

Франсуа Олланд поздравил Нурсултана Назарбаева с победой на президентских выборах.

«Я бы хотел подчеркнуть высокий уровень отношений между Францией и Казахстаном, что стало очевидным в ходе моего недавнего визита в Вашу страну», – говорится в телеграмме.

Президент Франции выразил приверженность дальнейшему укреплению сотрудничества с Казахстаном на благо народов двух стран.

«Хочу заверить Вас в том, что Франция поддерживает Ваши усилия, направленные на обеспечение стабильности и добрососедских отношений со странами Центральной Азии, а также улучшение социально-экономического положения региона», – говорится в поздравлении.

Как сообщила пресс-служба Главы государства, Ф. Олланд также пожелал Президенту Казахстана успехов в модернизации страны и осуществлении демократических реформ.



Телеграмма поздравления по случаю избрания Нурсултана Назарбаева Президентом Республики Казахстан поступила от Премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона.

Дэвид Кэмерон поздравил Нурсултана Назарбаева с победой на президентских выборах.

«Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии приветствует и поддерживает усилия Казахстана, направленные на диверсификацию экономики, устойчивое развитие и политическую модернизацию страны», – говорится в телеграмме.

Премьер-министр Великобритании отметил, что с теплотой вспоминает свой визит в Казахстан в 2013 году.

«Мы ценим наши крепкие, открытые и развивающиеся взаимоотношения с Казахстаном и привержены построению еще более крепких связей по всему спектру двусторонней повестки дня», – говорится в поздравлении.



Телеграмма поздравления по случаю избрания Нурсултана Назарбаева Президентом Республики Казахстан поступила от Президента Финляндии Саули Ниинистё.

Саули Ниинистё поздравил Нурсултана Назарбаева с убедительной победой на президентских выборах.

«Позвольте мне выразить Вам мои искренние поздравления с избранием на пост Президента Республики Казахстан. Примите наилучшие пожелания дальнейших успехов на столь высоком и ответственном посту», – говорится в телеграмме.



Телеграмма поздравления по случаю избрания Нурсултана Назарбаева Президентом Республики Казахстан поступила от Президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Абдель Фаттах ас-Сиси выразил сердечные поздравления Нурсултану­ Назарбаеву­ в связи с победой на президентских выборах, сообщила пресс-служба Главы государства.

«Ваша неустанная деятельность направлена на развитие и процветание государства. Позвольте выразить приверженность дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества и расширению наших дружественных, исторических связей во благо народов двух стран», – говорится в телеграмме.

В завершение Президент Египта пожелал Нурсултану Назарбаеву крепкого здоровья, а народу Казахстана – мира и процветания.



Телеграмма поздравления по случаю избрания ­Нурсултана Назарбаева Президентом Республики Казахстан поступила от Президента Германии Йоахима Гаука.

Йоахим Гаук поздравил ­Нурсултана Назарбаева с победой на президентских выборах, сообщила пресс-служба Главы государства.

«Желаю Вам успехов в осуществлении предстоящих шагов в связи с активной деятельностью страны на международной арене и развитием принципов демократии и правового государства. Перед Казахстаном и всем регионом стоят огромные вызовы. Будьте уверены, что Германия и в будущем останется надежным парт­нером Вашей страны в деле модернизации экономики и общества», – говорится в телеграмме.



Телеграмма поздравления по случаю избрания Нурсултана Назарбаева Президентом Республики Казахстан поступила от Президента Латвийской Республики Андриса Берзиньша.

Андрис Берзиньш выразил сердечные поздравления Нурсултану Назарбаеву по случаю победы на президентских выборах.

«Хотел бы отметить постоянное развитие и укрепление сотрудничества между Латвией и Казахстаном благодаря Вашему личному вкладу в углубление двусторонних отношений между нашими странами. Позвольте высказать свою высокую оценку расширению сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом. Со своей стороны Латвия и далее намерена активно способствовать этому процессу», – говорится в телеграмме.

Президент Латвии пожелал Главе государства крепкого здоровья и успехов на ответственном государственном посту, а дружественному народу Республики Казахстан – дальнейшего процветания, сообщила пресс-служба Акорды.



Король Иордании Абдалла II ибн Хусейн направил телеграмму поздравления по случаю избрания Нурсултана Назарбаева Президентом Республики Казахстан.

От себя лично и от имени иорданского народа Абдалла II ибн Хусейн поздравил Нурсултана Назарбаева с победой на президентских выборах.

«Хотел бы отметить наше стремление и дальше развивать межгосударственные отношения с Казахстаном во всех сферах, а также активизировать усилия по обеспечению безопасности, стабильности и мира в интересах наших дружественных стран и во благо всего мусульманского мира», – говорится в телеграмме.

В завершение Король Иордании пожелал Нурсултану Назарбаеву крепкого здоровья, а дружественному народу Казахстана – прогресса и процветания, сообщила пресс-служба Президента.



Телеграмма поздравления по случаю избрания Нурсултана Назарбаева Президентом Республики Казахстан поступила от Президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева.

Алмазбек Атамбаев поздравил с убедительной победой, отметив, что она еще раз подтверждает бесспорное признание народом Казахстана заслуг Нурсултана Назарбаева на посту Главы государства, высокую степень доверия проводимым политико-экономическим реформам, направленным на стабильное развитие страны и укрепление ее авторитета на международной арене.

«Уверен, что и в дальнейшем совместными усилиями мы будем всемерно развивать наши братские отношения, союзничество и стратегическое партнерство между Кыргызстаном и Казахстаном», – говорится в телеграмме, цитируемой в сообщении пресс-службы Главы государства.

В завершение А. Атамбаев пожелал Нурсултану Назарбаеву крепкого здоровья и успехов в реализации всех поставленных целей на ответственном посту, а братскому казахстанскому народу – мира и благополучия.



Телеграмма поздравления в связи с избранием Нурсултана Назарбаева Президентом Республики Казахстан поступила от Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Нурсултана ­Назарбаева с победой на состоявшихся выборах.

Президент Туркменистана выразил готовность и далее развивать братские отношения между двумя странами и народами.

Как сообщила пресс-служба Главы государства, Г. Бердымухамедов пожелал Президенту Казахстана крепкого здоровья, счастья и успехов на высшем государственном посту на благо прогресса и процветания народа республики.



Телеграмма поздравления по случаю избрания Нурсултана Назарбаева Президентом Республики Казахстан поступила от Президента Монголии Цахиагийна Элбэгдоржа.

Цахиагийн Элбэгдорж поздравил Нурсултана Назарбаева с убедительной победой на президентских выборах, сообщила пресс-служба Главы государства.

«Буду рад сотрудничать с Вами в деле дальнейшего расширения и развития традиционных дружественных отношений между Монголией и Казахстаном во благо наших народов», – говорится в телеграмме.

В завершение Ц. Элбэгдорж пожелал Президенту здоровья и успехов в работе, а дружественному казахстанскому народу – процветания.



Телеграмма поздравления по случаю избрания Нурсултана Назарбаева Президентом Республики Казахстан поступила от Президента Украины Петра Порошенко.

Петр Порошенко поздравил ­Нурсултана Назарбаева с победой на президентских выборах.

«Полученный Вами новый мандат народного доверия свидетельствует о признании Вашего вклада в успешное развитие современной государственности Казахстана», – говорится в телеграмме.

Президент Украины выразил признательность Президенту Казахстана за поддержку страны в непростой период ее истории, сообщила пресс-служба Главы государства.

«Убежден, что совместными усилиями мы обеспечим активизацию двусторонних отношений и расширение многогранного сотрудничества между нашими странами», – отмечается в поздравлении.

В завершение П. Порошенко пожелал Президенту Казахстана крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Казахстана – мира и процветания.



Телеграмма поздравления по случаю избрания Нурсултана Назарбаева Президентом Республики Казахстан поступила от Президента Грузии Георгия Маргвелашвили.

Георгий Маргвелашвили выразил сердечные поздравления Нурсултану Назарбаеву по случаю победы на президентских выборах.

«Единство народа Казахстана, продемонстрированное весьма высокой явкой на выборах, является не только показателем непоколебимой поддержки Вашего многолетнего неустанного труда на благо народа, но и безусловной поддержкой поставленных Вами целей для дальнейшего всестороннего развития страны. Учитывая Ваш богатый опыт мудрого политика и государственного деятеля, народ Казахстана, несомненно, сделал выбор в направлении мира, стабильности и дальнейшего благополучия граждан и республики в целом», – говорится в телеграмме.

Президент Грузии выразил надежду на то, что вопросы, связанные с дальнейшим укреплением казахстанско-грузинских отношений и впредь будут объектом внимания Нурсултана Назарбаева.

В завершение Г. Маргвелашвили пожелал Президенту Казахстана успехов во всех начинаниях на благо народа Казахстана, сообщила пресс-служба Главы государства.