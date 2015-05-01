Поздравления мировых лидеров Свежий выпуск 597

«Казахстан и ООН установили тесные и разносторонние отношения во множестве областей. Надеюсь, что наши отношения будут и далее развиваться во благо народа Казахстана и всего региона в целом», – говорится в телеграмме.



Состоялся телефонный разговор Главы государства с Королем Бахрейна шейхом Хамадом бен Исой Аль Халифой.

Правитель Бахрейна выразил сердечные поздравления ­Нурсултану ­Назарбаеву по случаю убедительной победы на президентских выборах и вступления в должность Главы государства, что является ярким свидетельством высокого доверия и поддержки со стороны народа Казахстана.

Шейх Хамад бен Иса Аль Халифа подчеркнул готовность к продолжению доверительного диа­лога и тесной совместной работы по расширению всего комплекса двусторонних отношений.

В ходе беседы лидеры двух государств обсудили приоритетные направления казахстанско-бахрейнского сотрудничества, а также наметили пути активизации взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Как сообщила пресс-служба Президента, разговор состоялся по инициативе бахрейнской стороны.



Телеграмма поздравления по случаю изб­рания Нурсултана Назарбаева Президентом Республики Казахстан поступила от Президента Вьетнама Чыонг Тан Шанга.

Чыонг Тан Шанг поздравил Нурсултана ­Назарбаева с победой на президентских выборах.

«Выражаю глубокую убежденность, что в ближайшее время под Вашим руководством политика «Нұрлы жол» принесет новые достижения, а Казахстан продолжит свои успехи в деле строительства и развития страны», – говорится в телеграмме.

Президент Вьетнама выразил уверенность, что благодаря общим усилиям руководства и народов двух стран взаимоотношения между государствами будут и далее динамично и эффективно развиваться.

«С удовлетворением отмечаю, что традиционно дружественные отношения и многостороннее сотрудничество между Казахстаном и Вьетнамом день за днем развиваются. После Вашего визита во Вьетнам и моего визита в Казахстан отношения еще более укрепились, и в настоящее время эффективно реализуется ряд ключевых соглашений о сотрудничестве во благо народов двух стран», – отмечается в поздравлении.

В завершение, как сообщает пресс-служба Главы государства, Ч. Т. Шанг пожелал Президенту крепкого здоровья и больших успехов на ответственном посту.



Телеграмма поздравления по поводу изб­рания Нурсултана Назарбаева Президентом Казахстана поступила от Президента Черногории Филипа Вуяновича.

Ф. Вуянович поздравил Нурсултана Назарбаева с победой на президентских выборах. Президент Черногории подчеркнул поступательное расширение отношений двух стран, а также укрепление дружеских связей, сообщила пресс-служба Главы государства.

«Надеюсь на активизацию двустороннего и многостороннего сотрудничества между нашими странами, а также выражаю поддержку инициативам, направленным на расширение общего взаимодействия», – говорится в телеграмме.

В завершение Ф. Вуянович пожелал Президенту крепкого здоровья и успехов.



Телеграмма поздравления по случаю изб­рания Нурсултана Назарбаева Президентом Республики Казахстан поступила от Федерального президента Австрийской Респуб­лики Хайнца Фишера.

Хайнц Фишер поздравил Нурсултана ­Назарбаева с победой на президентских выборах, пожелав успехов на ответственном государственном посту.

«Желаю, чтобы Казахстан продолжил осуществление демократических реформ наряду с обеспечением экономической и политической стабильности в стране», – говорится в телеграмме.

Федеральный президент Австрии также пожелал Главе государства крепкого здоровья, а казахстанскому народу – процветания, сообщила пресс-служба Президента.



Телеграмма поздравления по случаю изб­рания Нурсултана Назарбаева Президентом Казахстана поступила от Эмира Государства Кувейт Сабаха аль-Ахмад аль-Джабир ас-Сабаха.

Эмир Кувейта сердечно поздравил Нурсултана ­Назарбаева с победой на президентских выборах.

Сабах аль-Ахмад аль-Джабир ас-Сабах также отметил хорошую динамику развития отношений двух стран, подчеркнув важность расширения сотрудничества в различных сферах в интересах обоих государств.

Как сообщила пресс-служба Президента, Эмир Кувейта также пожелал Нурсултану Назарбаеву крепкого здоровья и благополучия, а народу Казахстана – процветания.



Телеграмма поздравления по случаю изб­рания Нурсултана Назарбаева Президентом Казахстана поступила от Президента Лаосской Народно-Демократической Рес­публики Тюммали Сайнясона.

Т. Сайнясон направил сердечное поздравление Нурсултану Назарбаеву в связи с победой на президентских выборах.

«Надеюсь, что под Вашим руководством дружеские отношения и сотрудничество между Лаосом и Казахстаном будут направлены на благо наших народов, а также обеспечение мира, стабильности и международного взаимодействия», – говорится в поздравлении.

Президент Лаоса пожелал Главе государства крепкого здоровья и успехов на ответственном посту, сообщила пресс-служба Президента.



Телеграмма поздравления по случаю изб­рания Нурсултана Назарбаева Президентом Республики Казахстан поступила от Президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович.

Колинда Грабар-Китарович от имени хорватского народа и от себя лично поздравила Нурсултана ­Назарбаева с победой на президентских выборах, сообщила пресс-служба Главы государства.

«Уверена, что совместными усилиями мы продолжим и дальше развивать и укреплять дружественные отношения между нашими странами», – говорится в телеграмме.



Телеграмма поздравления по случаю избрания Нурсултана Назарбаева Президентом Рес­публики Казахстан поступила от Президента Республики Сингапур Тони Тан Кенг Яма.

Президент Сингапура от имени народа страны и от себя лично поздравил Нурсултана Назарбаева с победой.

«Между Сингапуром и Казахстаном установлены теплые и дружеские отношения. Уверен, что под Вашим умелым руководством двустороннее сотрудничество будет укрепляться. Надеюсь на тесную совместную работу по развитию взаимодействия в интересах наших народов», – отмечается в телеграмме, процитированной в сообщении пресс-службы Главы государства.



Телеграмма поздравления по случаю изб­рания Нурсултана Назарбаева Президентом Казахстана поступила от Короля Испании Фелипе VI.

Фелипе VI поздравил Нурсултана Назарбаева с победой на президентских выборах, пожелав успехов в выполнении высокой миссии для дальнейшего развития и укрепления отношений между двумя странами, сообщила пресс-служба Главы государства.



Состоялся телефонный разговор Главы государства с экс-Президентом Турции Абдуллой Гюлем.

А. Гюль поздравил Нурсултана Назарбаева с исторической победой на выборах, а также с официальным вступлением в должность Президента Казахстана.

Глава государства высоко оценил вклад турецкого политика в укрепление братских связей между двумя странами.

В свою очередь А. Гюль сообщил, что полностью разделяет стремление Нурсултана ­Назарбаева и дальше углублять казахстанско-турецкое стратегическое партнерство.

В завершение экс-Президент Турции пожелал Главе государства успехов в реализации стратегических задач на новом этапе развития нашей страны.

Как сообщает пресс-служба Президента, разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.



Телеграмма поздравления по случаю изб­рания Нурсултана Назарбаева Президентом Рес­публики Казахстан поступила от Премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля.

Ксавье Беттель от лица Правительства Великого Герцогства Люксембург и от себя лично поздравил Нурсултана Назарбаева с победой на президентских выборах, сообщила пресс-служба Главы государства.

«Буду рад продолжить совместную работу с Вами и Вашим Правительством в целях укрепления существующих между нашими странами отношений. С нетерпением ожидаю возможности продолжить с Вами обсуждение конкретных двусторонних тем, представляющих взаимный интерес, во время моего официального визита в Астану», – говорится в телеграмме.

Премьер-министр Люксембурга пожелал Президенту успехов в работе на ответственном посту.



Телеграмма поздравления по случаю избрания Нурсултана Назарбаева Президентом Рес­публики Казахстан поступила от Президента Литовской Республики Дали Грибаускайте.

Д. Грибаускайте поздравила Нурсултана ­Назарбаева с победой на президентских выборах, пожелав ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов.

«Дружеские отношения между Литвой и Казахстаном, а также позитивные инициативы наших стран создают возможности для динамичного развития двустороннего сотрудничества. Надеюсь, что в ближайшем будущем мы активизируем взаимовыгодные проекты в сфере торговли, транспорта, культуры и науки, и наши совместные усилия будут во благо наших народов», – говорится в поздравлении.

Как сообщила пресс-служба Главы государства, Президент Литвы также поздравила ­Нурсултана Назарбаева и весь казахстанский народ с 550-летием Казахского ханства, 20-летием Конституции и Ассамблеи народа Казах­стана, пожелав нашей республике процветания.

Кроме того, Д. Грибаускайте пригласила Президента Казахстана посетить Литву, выразив уверенность, что визит предоставит возможность всесторонне обсудить новые возможности для дальнейшего углубления сотрудничества между нашими странами в контексте связей на двустороннем уровне и отношений с Европейским союзом.



Телеграмма поздравления по случаю изб­рания Нурсултана Назарбаева Президентом Республики Казахстан поступила от Премьер-Министра Японии Синдзо Абэ.

Синдзо Абэ поздравил Нурсултана Назарбаева с убедительной победой на президентских выборах.

«Отношения между Казахстаном и Японией развиваются не только в политической, но и в со­циально-экономической сфере, сотрудничество в которой вышло на новую ступень. Кроме того, мы поддерживаем друг друга в деле ядерного разоружения и нераспространения в рамках международного сообщества. Выражаю свою приверженность дальнейшей активизации сотрудничества и развитию двусторонних отношений между Казахстаном и Японией в целях сближения двух государств», – отмечается в поздравлении.

В завершение С. Абэ пожелал Главе государства счастья и успехов, а казахстанскому народу – благополучия и процветания, сообщила пресс-служба Президента.



Телеграмма поздравления по случаю изб­рания Нурсултана Назарбаева Президентом Республики Казахстан поступила от Президента Республики Кореи Пак Кын Хе.

Пак Кын Хе поздравила Нурсултана Назарбаева с победой на президентских выборах.

«Я уверена в том, что во время Вашего пребывания на посту Главы государства Республика Казахстан продолжит свое развитие и процветание, а стратегическое партнерство между нашими странами будет и дальше углубляться. Примите мою благодарность за проявленный Вами интерес и стремление развивать наши двусторонние отношения», – говорится в телеграмме, процитированной в сообщении пресс-службы Акорды.

Президент Кореи пожелала Главе государства крепкого здоровья и счастья, а народу Казахстана – процветания.



Телеграмма поздравления в связи с изб­ранием Нурсултана Назарбаева Президентом Республики Казахстан поступила от Президента Итальянской Республики Серджио Маттареллы.

С. Маттарелла от имени народа Италии и от себя лично поздравил ­Нурсултана Назарбаева с победой.

«Плодотворное сотрудничество между Казахстаном и Италией, как в сфере традиционной энергетики, так и в других областях, является верным направлением. Верю, что под Вашим руководством Казахстан продолжит укрепление отношений с Европейским союзом, а также связей между Астаной и Римом», – говорится в поздравлении.

Президент Италии пожелал Нурсултану Назарбаеву и всей нашей стране благосостояния и процветания, сообщила пресс-служба Главы государства.



Телеграмма поздравления по случаю изб­рания Нурсултана Назарбаева Президентом Республики Казахстан поступила от Премьер-Министра Таиланда Прают Чан-Оча.

Генерал Чан-Оча от имени народа Таиланда и от себя лично поздравил Нурсултана Назарбаева с победой на президентских выборах, сообщила пресс-служба Главы государства.

«Уверен, что благодаря Вашему огромному опыту и выдающемуся руководству страной Республика Казахстан продолжит играть активную и конструктивную роль как в регионе, так и на международной арене. С нетерпением жду продолжения нашего сотрудничества и укрепления отношений во всех сферах во имя прогресса и процветания двух стран», – говорится в телеграмме.