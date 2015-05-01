Поздравления мировых лидеров

«Казахстан и ООН установили тесные и разносторонние отношения во множестве областей. Надеюсь, что наши отношения будут и далее развиваться во благо народа Казахстана и всего региона в целом», – говорится в телеграмме.Состоялся телефонный разговор Главы государства с Королем Бахрейна шейхом Хамадом бен Исой Аль Халифой.
Правитель Бахрейна выразил сердечные поздравления Нурсултану Назарбаеву по случаю убедительной победы на президентских выборах и вступления в должность Главы государства, что является ярким свидетельством высокого доверия и поддержки со стороны народа Казахстана.
Шейх Хамад бен Иса Аль Халифа подчеркнул готовность к продолжению доверительного диалога и тесной совместной работы по расширению всего комплекса двусторонних отношений.
В ходе беседы лидеры двух государств обсудили приоритетные направления казахстанско-бахрейнского сотрудничества, а также наметили пути активизации взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
Как сообщила пресс-служба Президента, разговор состоялся по инициативе бахрейнской стороны.Телеграмма поздравления по случаю избрания Нурсултана Назарбаева Президентом Республики Казахстан поступила от Президента Вьетнама Чыонг Тан Шанга.
Чыонг Тан Шанг поздравил Нурсултана Назарбаева с победой на президентских выборах.
«Выражаю глубокую убежденность, что в ближайшее время под Вашим руководством политика «Нұрлы жол» принесет новые достижения, а Казахстан продолжит свои успехи в деле строительства и развития страны», – говорится в телеграмме.
Президент Вьетнама выразил уверенность, что благодаря общим усилиям руководства и народов двух стран взаимоотношения между государствами будут и далее динамично и эффективно развиваться.
«С удовлетворением отмечаю, что традиционно дружественные отношения и многостороннее сотрудничество между Казахстаном и Вьетнамом день за днем развиваются. После Вашего визита во Вьетнам и моего визита в Казахстан отношения еще более укрепились, и в настоящее время эффективно реализуется ряд ключевых соглашений о сотрудничестве во благо народов двух стран», – отмечается в поздравлении.
В завершение, как сообщает пресс-служба Главы государства, Ч. Т. Шанг пожелал Президенту крепкого здоровья и больших успехов на ответственном посту.Телеграмма поздравления по поводу избрания Нурсултана Назарбаева Президентом Казахстана поступила от Президента Черногории Филипа Вуяновича.
Ф. Вуянович поздравил Нурсултана Назарбаева с победой на президентских выборах. Президент Черногории подчеркнул поступательное расширение отношений двух стран, а также укрепление дружеских связей, сообщила пресс-служба Главы государства.
«Надеюсь на активизацию двустороннего и многостороннего сотрудничества между нашими странами, а также выражаю поддержку инициативам, направленным на расширение общего взаимодействия», – говорится в телеграмме.
В завершение Ф. Вуянович пожелал Президенту крепкого здоровья и успехов.Телеграмма поздравления по случаю избрания Нурсултана Назарбаева Президентом Республики Казахстан поступила от Федерального президента Австрийской Республики Хайнца Фишера.
Хайнц Фишер поздравил Нурсултана Назарбаева с победой на президентских выборах, пожелав успехов на ответственном государственном посту.
«Желаю, чтобы Казахстан продолжил осуществление демократических реформ наряду с обеспечением экономической и политической стабильности в стране», – говорится в телеграмме.
Федеральный президент Австрии также пожелал Главе государства крепкого здоровья, а казахстанскому народу – процветания, сообщила пресс-служба Президента.Телеграмма поздравления по случаю избрания Нурсултана Назарбаева Президентом Казахстана поступила от Эмира Государства Кувейт Сабаха аль-Ахмад аль-Джабир ас-Сабаха.
Эмир Кувейта сердечно поздравил Нурсултана Назарбаева с победой на президентских выборах.
Сабах аль-Ахмад аль-Джабир ас-Сабах также отметил хорошую динамику развития отношений двух стран, подчеркнув важность расширения сотрудничества в различных сферах в интересах обоих государств.
Как сообщила пресс-служба Президента, Эмир Кувейта также пожелал Нурсултану Назарбаеву крепкого здоровья и благополучия, а народу Казахстана – процветания. Телеграмма поздравления по случаю избрания Нурсултана Назарбаева Президентом Казахстана поступила от Президента Лаосской Народно-Демократической Республики Тюммали Сайнясона.
Т. Сайнясон направил сердечное поздравление Нурсултану Назарбаеву в связи с победой на президентских выборах.
«Надеюсь, что под Вашим руководством дружеские отношения и сотрудничество между Лаосом и Казахстаном будут направлены на благо наших народов, а также обеспечение мира, стабильности и международного взаимодействия», – говорится в поздравлении.
Президент Лаоса пожелал Главе государства крепкого здоровья и успехов на ответственном посту, сообщила пресс-служба Президента.Телеграмма поздравления по случаю избрания Нурсултана Назарбаева Президентом Республики Казахстан поступила от Президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович.
Колинда Грабар-Китарович от имени хорватского народа и от себя лично поздравила Нурсултана Назарбаева с победой на президентских выборах, сообщила пресс-служба Главы государства.
«Уверена, что совместными усилиями мы продолжим и дальше развивать и укреплять дружественные отношения между нашими странами», – говорится в телеграмме.Телеграмма поздравления по случаю избрания Нурсултана Назарбаева Президентом Республики Казахстан поступила от Президента Республики Сингапур Тони Тан Кенг Яма.
Президент Сингапура от имени народа страны и от себя лично поздравил Нурсултана Назарбаева с победой.
«Между Сингапуром и Казахстаном установлены теплые и дружеские отношения. Уверен, что под Вашим умелым руководством двустороннее сотрудничество будет укрепляться. Надеюсь на тесную совместную работу по развитию взаимодействия в интересах наших народов», – отмечается в телеграмме, процитированной в сообщении пресс-службы Главы государства.Телеграмма поздравления по случаю избрания Нурсултана Назарбаева Президентом Казахстана поступила от Короля Испании Фелипе VI.
Фелипе VI поздравил Нурсултана Назарбаева с победой на президентских выборах, пожелав успехов в выполнении высокой миссии для дальнейшего развития и укрепления отношений между двумя странами, сообщила пресс-служба Главы государства.Состоялся телефонный разговор Главы государства с экс-Президентом Турции Абдуллой Гюлем.
А. Гюль поздравил Нурсултана Назарбаева с исторической победой на выборах, а также с официальным вступлением в должность Президента Казахстана.
Глава государства высоко оценил вклад турецкого политика в укрепление братских связей между двумя странами.
В свою очередь А. Гюль сообщил, что полностью разделяет стремление Нурсултана Назарбаева и дальше углублять казахстанско-турецкое стратегическое партнерство.
В завершение экс-Президент Турции пожелал Главе государства успехов в реализации стратегических задач на новом этапе развития нашей страны.
Как сообщает пресс-служба Президента, разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.Телеграмма поздравления по случаю избрания Нурсултана Назарбаева Президентом Республики Казахстан поступила от Премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля.
Ксавье Беттель от лица Правительства Великого Герцогства Люксембург и от себя лично поздравил Нурсултана Назарбаева с победой на президентских выборах, сообщила пресс-служба Главы государства.
«Буду рад продолжить совместную работу с Вами и Вашим Правительством в целях укрепления существующих между нашими странами отношений. С нетерпением ожидаю возможности продолжить с Вами обсуждение конкретных двусторонних тем, представляющих взаимный интерес, во время моего официального визита в Астану», – говорится в телеграмме.
Премьер-министр Люксембурга пожелал Президенту успехов в работе на ответственном посту.Телеграмма поздравления по случаю избрания Нурсултана Назарбаева Президентом Республики Казахстан поступила от Президента Литовской Республики Дали Грибаускайте.
Д. Грибаускайте поздравила Нурсултана Назарбаева с победой на президентских выборах, пожелав ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов.
«Дружеские отношения между Литвой и Казахстаном, а также позитивные инициативы наших стран создают возможности для динамичного развития двустороннего сотрудничества. Надеюсь, что в ближайшем будущем мы активизируем взаимовыгодные проекты в сфере торговли, транспорта, культуры и науки, и наши совместные усилия будут во благо наших народов», – говорится в поздравлении.
Как сообщила пресс-служба Главы государства, Президент Литвы также поздравила Нурсултана Назарбаева и весь казахстанский народ с 550-летием Казахского ханства, 20-летием Конституции и Ассамблеи народа Казахстана, пожелав нашей республике процветания.
Кроме того, Д. Грибаускайте пригласила Президента Казахстана посетить Литву, выразив уверенность, что визит предоставит возможность всесторонне обсудить новые возможности для дальнейшего углубления сотрудничества между нашими странами в контексте связей на двустороннем уровне и отношений с Европейским союзом. Телеграмма поздравления по случаю избрания Нурсултана Назарбаева Президентом Республики Казахстан поступила от Премьер-Министра Японии Синдзо Абэ.
Синдзо Абэ поздравил Нурсултана Назарбаева с убедительной победой на президентских выборах.
«Отношения между Казахстаном и Японией развиваются не только в политической, но и в социально-экономической сфере, сотрудничество в которой вышло на новую ступень. Кроме того, мы поддерживаем друг друга в деле ядерного разоружения и нераспространения в рамках международного сообщества. Выражаю свою приверженность дальнейшей активизации сотрудничества и развитию двусторонних отношений между Казахстаном и Японией в целях сближения двух государств», – отмечается в поздравлении.
В завершение С. Абэ пожелал Главе государства счастья и успехов, а казахстанскому народу – благополучия и процветания, сообщила пресс-служба Президента.Телеграмма поздравления по случаю избрания Нурсултана Назарбаева Президентом Республики Казахстан поступила от Президента Республики Кореи Пак Кын Хе.
Пак Кын Хе поздравила Нурсултана Назарбаева с победой на президентских выборах.
«Я уверена в том, что во время Вашего пребывания на посту Главы государства Республика Казахстан продолжит свое развитие и процветание, а стратегическое партнерство между нашими странами будет и дальше углубляться. Примите мою благодарность за проявленный Вами интерес и стремление развивать наши двусторонние отношения», – говорится в телеграмме, процитированной в сообщении пресс-службы Акорды.
Президент Кореи пожелала Главе государства крепкого здоровья и счастья, а народу Казахстана – процветания.Телеграмма поздравления в связи с избранием Нурсултана Назарбаева Президентом Республики Казахстан поступила от Президента Итальянской Республики Серджио Маттареллы.
С. Маттарелла от имени народа Италии и от себя лично поздравил Нурсултана Назарбаева с победой.
«Плодотворное сотрудничество между Казахстаном и Италией, как в сфере традиционной энергетики, так и в других областях, является верным направлением. Верю, что под Вашим руководством Казахстан продолжит укрепление отношений с Европейским союзом, а также связей между Астаной и Римом», – говорится в поздравлении.
Президент Италии пожелал Нурсултану Назарбаеву и всей нашей стране благосостояния и процветания, сообщила пресс-служба Главы государства. Телеграмма поздравления по случаю избрания Нурсултана Назарбаева Президентом Республики Казахстан поступила от Премьер-Министра Таиланда Прают Чан-Оча.
Генерал Чан-Оча от имени народа Таиланда и от себя лично поздравил Нурсултана Назарбаева с победой на президентских выборах, сообщила пресс-служба Главы государства.
«Уверен, что благодаря Вашему огромному опыту и выдающемуся руководству страной Республика Казахстан продолжит играть активную и конструктивную роль как в регионе, так и на международной арене. С нетерпением жду продолжения нашего сотрудничества и укрепления отношений во всех сферах во имя прогресса и процветания двух стран», – говорится в телеграмме.