Поздравления с 95-летним юбилеем газеты "Казахстанская правда"

Уважаемые коллеги!Примите искренние поздравления с 95-летним юбилеем газеты!Являясь главной газетой нашей страны, "Казахстанская правда" из номера в номер ведет яркую летопись становления и развития республики. Все годы она была и остается школой профессионализма, которую прошла большая плеяда талантливых журналистов. Состоялось главное: вы нашли путь к сердцу читателей! Казахстанцы признательны вам за смелость пера, точную подачу материалов. Идите и дальше намеченным курсом! Не теряйте темпа! Журналистика – ремесло вечно молодое! Делайте свою работу с настроением!Желаем коллективу редакции счастья, здоровья, новых начинаний и взлетов!Дорогие сотрудники "Казахстанской правды"!Горячо и сердечно поздравляю вас всех со знаменательной датой – 95-летием со дня образования всеми любимой газеты.Я всегда помню, что первые мои стихи в газетном формате вышли именно в "Казправде" 40 лет назад, в 1975 году, с благословения Олега Мацкевича.Желаю крепкого здоровья, успехов в журналистике и простого человеческого счастья, что и является неотъемлемой частью нашего творчества.Как долгожитель – долгожителюГазете-юбиляру, газете-человеку, газете-"пароходу" с громким названием "Казахстанская правда" – от редакции региональной газеты "Костанайские новости", которая отметит уже 105-летие, братский привет!Уважаемые коллеги! Журналисты регио­нальной газеты "Костанайские новости" поздравляют вас с этой замечательной датой – 95-летием! В нашей стране "Казахстанская правда" была, есть и остается экономическим ориентиром для самой активной части нашей республики – бизнесменов и госслужащих, сельхозпроизводителей и промышленников, людей, неравнодушных к тому, что происходит с их Родиной. То есть для большинства из нас "Казахстанская правда" – это газета со своим стилем, своими традициями, газета, которая шагает в ногу со временем и современной мировой журналистикой. Не уступая, а опережая. Ваше издание делает все, чтобы сегодняшний Казахстан развивался, совершенствовался и процветал. Вы, бесспорно, остаетесь вне конкуренции.И очень символично то, что "Казахстанская правда" начала выходить с первого января 1920 года. То есть каждый год для вас был, есть и будет НОВЫМ! Читатели только в выигрыше, когда их любимая газета в тонусе, а журналисты держат нос по ветру, понимая, что за каждым упоминанием слова "стабильность" стоит огромная работа самых разных сфер нашей жизни.С высоты своего возраста, а "КН" в 2015-м отметит уже 105-летие, признаемся, что не в этом журналистское счастье. А в том, что у каждой заметки, статьи в газете есть свой читатель, который поймет и оценит, пожурит и похвалит, а главное – задумается: что дальше?.. А дальше – большие перспективы. И у Казахстана, и у "Казахстанской правды".Без пяти минут 100 лет – это еще один повод. Но нужно, не оглядываясь долго назад, посмотреть вперед, на новые горизонты. Желаем газете, ставшей брендом страны, сил для дальнейшего завоевания информационного пространства!