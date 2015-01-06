Поздравления с 95-летним юбилеем газеты "Казахстанская правда"

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с 95-летним юбилеем газеты!
Являясь главной газетой нашей страны, "Казахстанская правда" из номера в номер ведет яркую летопись становления и развития республики. Все годы она была и остается школой профессионализма, которую прошла большая плеяда талантливых журналистов. Состоялось главное: вы нашли путь к сердцу читателей! Казахстанцы признательны вам за смелость пера, точную подачу материалов. Идите и дальше намеченным курсом! Не теряйте темпа! Журналистика – ремесло вечно молодое! Делайте свою работу с настроением!
Желаем коллективу редакции счастья, здоровья, новых начинаний и взлетов!Коллектив редакции газеты "Индустриальная Караганда"
Дорогие сотрудники "Казахстанской правды"!
Горячо и сердечно поздравляю вас всех со знаменательной датой – 95-летием со дня образования всеми любимой газеты.
Я всегда помню, что первые мои стихи в газетном формате вышли именно в "Казправде" 40 лет назад, в 1975 году, с благословения Олега Мацкевича.
Желаю крепкого здоровья, успехов в журналистике и простого человеческого счастья, что и является неотъемлемой частью нашего творчества.Бахытжан КАНАПЬЯНОВ, поэт, заслуженный деятель РК
Как долгожитель – долгожителю
Газете-юбиляру, газете-человеку, газете-"пароходу" с громким названием "Казахстанская правда" – от редакции региональной газеты "Костанайские новости", которая отметит уже 105-летие, братский привет!
Уважаемые коллеги! Журналисты региональной газеты "Костанайские новости" поздравляют вас с этой замечательной датой – 95-летием! В нашей стране "Казахстанская правда" была, есть и остается экономическим ориентиром для самой активной части нашей республики – бизнесменов и госслужащих, сельхозпроизводителей и промышленников, людей, неравнодушных к тому, что происходит с их Родиной. То есть для большинства из нас "Казахстанская правда" – это газета со своим стилем, своими традициями, газета, которая шагает в ногу со временем и современной мировой журналистикой. Не уступая, а опережая. Ваше издание делает все, чтобы сегодняшний Казахстан развивался, совершенствовался и процветал. Вы, бесспорно, остаетесь вне конкуренции.
И очень символично то, что "Казахстанская правда" начала выходить с первого января 1920 года. То есть каждый год для вас был, есть и будет НОВЫМ! Читатели только в выигрыше, когда их любимая газета в тонусе, а журналисты держат нос по ветру, понимая, что за каждым упоминанием слова "стабильность" стоит огромная работа самых разных сфер нашей жизни.
С высоты своего возраста, а "КН" в 2015-м отметит уже 105-летие, признаемся, что не в этом журналистское счастье. А в том, что у каждой заметки, статьи в газете есть свой читатель, который поймет и оценит, пожурит и похвалит, а главное – задумается: что дальше?.. А дальше – большие перспективы. И у Казахстана, и у "Казахстанской правды".
Без пяти минут 100 лет – это еще один повод. Но нужно, не оглядываясь долго назад, посмотреть вперед, на новые горизонты. Желаем газете, ставшей брендом страны, сил для дальнейшего завоевания информационного пространства!
Редакция региональной газеты "Костанайские новости"