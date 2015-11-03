​Поздравления ветерану

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Родился он в октябре 1925 года в Новосибирской области в деревне Многозерка. Когда началась война, Григорий, окончив 7 классов, стал работать трактористом.



В 1944 году после того, как прибавил к своему возрасту два года, был призван в ряды Красной армии. Окончил Ярославское танковое училище, командовал танковым взводом. На Дальнем Востоке участвовал в разгроме Квантунской армии. В течение 10 лет проходил службу в Китайской Народной Республике. Затем окончил Академию бронетанковых войск и преподавал в различных военных училищах. После выхода на пенсию работал в штабе Гражданской обороны Алматы.



За мужество и храбрость, проявленные в боях, Григорий Павлович награжден двумя орденами Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Японией». Его ратные заслуги отмечены медалями Китайской Народной Республики и Монголии.



В знаменательный для юбиляра день его пришли поздравить председатель совета ветеранов департамен­та Амантай Молгаждаров, руководитель ветеранской организации Медеуского района города Ким Серикбаев, а также преподаватели кафедры тактики Военного института сухопутных войск Министерства обороны РК, представители общественности, друзья и родственники.



Вручая ветерану приветственный адрес, Ким Серикбаев отметил, что около полувека знаком с полковником в отставке Григорием Михайловым, который всегда отличался высокой дисциплинированностью, позитивным настроем. Как преподаватель военной тактики он передал свой богатый опыт многим поколениям курсантов.