​Поздравляем, коллеги!

Не остаются вне поля зрения издания и события общественно-политического характера, на страницах «ДК» прекрасно представлены культура, искусство, спорт. Публикации отличают глубокая аналитика, независимая точка зрения на актуальные воп­росы современности и доступный стиль изложения.

– Наши журналисты аккредитованы для работы в различных госорганах – Правительстве, министерствах, областных акима­тах, – говорит генеральный директор и главный редактор газеты «Деловой Казахстан» Серик Коржумбаев. – А партнеры нашего издания – крупные казахстанские и зарубежные компании, общест­венные организации, политики, бизнесмены и общественные дея­тели. Топ-менеджеры крупных компаний, представители власти, общества и бизнеса дают газете эксклюзивные интервью по актуальным вопросам сегодняшнего дня. Это позволяет нам предоставлять читателям максимально полную картину деловой жизни страны и широкую палитру мнений, оценок, комментариев по актуальным вопросам экономики.

Аудитория издания – деловые люди, работающие в самых разных отраслях казахстанского бизнеса. Газета распространяется по подписке и в розницу по всей стране. Ее можно найти на бортах авиа­линий Turkish Аirlines, Аir Astana, «Трансаэро», British Airways, Etihad, «Скат», в отелях крупнейших городов республики. Еженедельно «ДК» доставляется по каналу RSS в офис компании Dow Jones и представляется на ее информационном портале.

В 2012 году сайт издания www.dknews.kz был преобразован в информационный портал DKNews, на котором, кроме очередного номера газеты, представлена лента оперативно обновляемых новос­тей, фото- и видеоинформации по всем ключевым событиям дня. Посещаемость портала – 180 000 пользователей в месяц.

Мы поздравляем коллег с первым юбилеем и желаем творчес­кого роста, деловой хватки и расширяющейся читательской аудитории.