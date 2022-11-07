​​​​​​​Поздравляем «Окжетпес»

В субботу в Казахстане завершился чемпионат страны среди команд Первой лиги, окончательно определивший всех призеров национального первенства.

Итак, первенство республики среди команд второго по значимости футбольного дивизиона страны завершилось триумфом главного клуба Акмолинской области. В последнем туре кокшетауский «Окжетпес» в Кызылорде встречался с «Байконуром» и одержал победу со счетом 3:2. Со следующего сезона «синегорцы» вместе с другим клубом из Кызылорды – «Кайсаром» – будут выступать уже в Премьер-лиге.

Что касается «Кайсара», то последнюю встречу в этом сезоне он провел в Шымкенте против «Академии Оңтүстік» и завершил поединок боевой ничьей со счетом 2:2.

Бронзовых наград первенства удостоился талдыкорганский «Жетысу», который окончание сезона-2022 решил провести ударно и разгромил на своем поле карагандинский «Шахтер-Булат» со счетом 4:1

В оставшихся поединках были зафиксированы следующие результаты: «Экибастуз» на своем поле разгромил «Кыран» из Туркестанской области со счетом 6:2; в Алматы «Кайрат-Жастар» не менее крупно обыграл «Тараз-Каратау» – 4:0; в Астане в столичном дерби «Женис» вырвал победу у «Астаны М» со счетом 3:2 и, наконец, «Игілік» (Жамбылская область) на своем стадионе в Каратау уступил туркестанскому «Яссы» – 4:5.

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА. ПЕРВАЯ ЛИГА

М Команда И В Н П Г О

1. «Окжетпес» 26 19 4 3 80–22 61

2. «Кайсар» 26 17 5 4 60–26 56

3. «Жетысу» 26 17 4 5 57–23 52

4. «Кайрат-Жастар» 26 15 6 5 61–31 51

5. «Кыран» 26 12 5 9 57–43 41

6. «Экибастуз» 26 9 10 7 45–47 37

7. «Тараз-Каратау» 26 10 6 10 45–47 36

8. «Женис» 26 10 5 11 40–36 35

9. «Яссы» 26 10 5 11 48–54 35

10. «Академия Оңтүстік» 26 8 6 12 42–60 30

11. «Астана М» 26 7 6 13 50–62 27

12. «Игілік» 26 6 3 17 27–70 21

13. «Шахтер-Булат» 26 4 5 17 36–72 17

14. «Байконур» 26 1 4 21 16–71 7