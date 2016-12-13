Поздравляют лидеры Статьи 610

В праздничных телеграммах особо подчеркиваются достижения страны за минувший период, а также отмечается роль Главы государства в становлении и развитии суверенного государства.



Президент Беларуси Александр Лукашенко сердечно поздравил Нурсултана Назарбаева со знаменательной датой в истории нашей республики. «Под Вашим руководством за эти годы построено сильное государство, а также новая динамичная экономика. Общественное согласие и ответственный внешнеполитический курс обеспечили высокий международный авторитет страны. Уверен, что всестороннее укрепление белорусско-казахстанских связей на основе дружбы и взаимопонимания в полной мере отвечает устремлениям народов наших стран», – отмечается в обращении.



Президент Республики Сингапур Тони Тан Кенг Ям, отметив установившиеся между двумя странами теп­лые, дружеские отношения, подчеркнул поступательное развитие взаимодействия в различных отраслях экономики. «Под непосредственным руководством Нурсултана Назарбаева рес­публика достигла небывалых ранее результатов. Казах­стан играет важную роль на международной арене благодаря вносимому вкладу в достижение регионального мира и стабильности. Сингапур с нетерпением ждет открытия в следующем году Международной выставки «ЭКСПО-2017», где примет активное участие», – говорится в письме.



В своем поздравлении Король Бельгии Филипп выразил надежду, что результаты дальнейшего укрепления сотрудничества между нашими странами будут служить интересам народов двух государств.



Генерал-губернатор Австралии Питер Косгроув поздравил казахстанцев с юбилейной датой, а также с избранием республики в непостоянные члены Совета Безопасности ООН. «За 25 лет Казахстан и Австралия наладили весьма эффективное сотрудничество в различных сферах. Я верю, что мы и дальше будем принимать все необходимые меры с целью укрепления двусторонних отношений», – отмечается в обращении.



Поздравления с Днем Независимости, в которых содержатся пожелания благополучия и процветания народу Казахстана, также направили Король Нидерландов Виллем-Александр и Президент Румынии Клаус Вернер Иоханнис, проинформировала пресс-служба Президента.