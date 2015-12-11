​Пожалуйте на пиршество, театралы!

Все в тот вечер было особенным. Драйв, с которым играли актеры, и, конечно, – сцена. Своя! Собственная! Ее жастаровцы ждали девять лет. А в то, что она появится, поначалу верил только один человек – художественный руководитель театра, заслуженный деятель РК Нурканат Жакыпбай. Верил и верой своей заряжал своих воспитанников, которые когда-то безогляд­но «рванув» в Москву, покорили ее своим «Ревизором».

Именно после этого «покорения» они и услышали: «Да вам театр создавать надо! Труппа уже есть!» А ведь тогда ребята были всего лишь выпускниками КазНАИ им. Т. Жургенова, и «Ревизор» стал их дипломным спектаклем. Но они его сыграли в такой необычной трактовке, что не только бывалых театралов сразили, но и приз получили. Получили, но голова особенно ни у кого не закружилась. «Замахиваться» на театр не спешил и Нурканат Жакыпбай. Время шло. И вдруг звонок от известного актера, лауреата премии Союза молодежи Казахстана Гани Кулжанова, которому в Астане предложили стать директором молодежного театра. Предложение, надо сказать, как зерно, упало на подготовленную почву, и Нурканат Жакыпбай, подумав, согласился. Не подвели учителя и его выпускники, смело шагнув на тернистую дорогу бытовых лишений и творческих взлетов.

О невидимых зрителю слезах артисты рассказывать не спешат, им гораздо дороже зримые вехи признания. «Жастар» семь раз получал Гран-при на международных и республиканских фестивалях. На ХХIII Республиканском фестивале драматических театров в Усть-Каменогорске спектакль «Тырау-тырау, тырналар» С. Жунисова признан победителем в номинации «Высокая творческая гармония». А высшей оценкой работы театра стало принятие его в АССИТЕЖ – Международную ассоциацию театров для детей и молодежи.

Особой наградой за творческую само­отверженность можно считать и собственное здание – бывший театр оперы и балета им. К. Байсеитовой, – которое предоставил жастаровцам акимат столицы. А выступать на сцене, где блистали звезды мировой величины, вдвойне приятно.

Для первой встречи со зрителем в новом театре Нурканат Жакыпбай выбрал одну из ярчайших постановок театра «Укрощение строптивой». В прошлом году на ХХII Республиканском фестивале драматических театров этот спектакль получил Гран-при. Лучшим он признан и в нынешнем году на фестивале «Наурыз», который проходил в Казани.

Незабываемым стало «Укрощение строптивой» и для тех, кто пришел на открытие театрального сезона. В феерически поставленном спектакле не было проходных ролей. Однако участь держать неослабно зал в накале выпала лауреату Государственной премии «Дарын» Адилю Ахметову (Петруччо) и острохарактерной актрисе Айнуре Рахиповой (Катарина). Эта Катарина не столько укрощаемая, сколько укротительница, от удара хлыста которой падает ниц не только вся челядь, но и папочка, и сестрица вместе со своими женихами.

В спектакле что ни роль – то бенефис, а все исполнители вместе создают изысканный звездный ансамбль. Настоящий банкет актерской раскованности и шарма!

Понятно, что яркая история о том, как мужчина укротил женщину (а может, наоборот?) – хит на все времена, и не повториться со сценической версией сложновато. Все диалоги и паузы – как нотная партитура, известны многим наизусть. Случайно попав в Падую, обнищавший веронский дворянин Петруччо узнает, что у синьора Баптисты есть строптивая дочь Катарина, за которой дают очень богатое приданое. Петруччо женится на строптивой девушке, ему удается ее укротить и обрести семейное счастье и взаимную любовь.

Режиссер Нурканат Жакыпбай сломал стереотип, поставил «Укрощение» так и о том, что «эффект первого раза» зрителю обеспечен. Его ждет море юмора, настоящие хулиганства, переодевания и захватывающие интриги. Артисты летают и прыгают. Кажется, еще мгновение – и они пробегутся по потолку, или одним махом очутятся на балконе.

В зажигательной шекспировской истории дерзкая своенравная Катарина в исполнении Айнуры Рахиповой превращается в настоящую бестию, а Адиль Ахметов в роли Петруччо феерически справляется с задачей ее укрощения. Разыгрываются явно нешуточные страсти! Не пожалели ярких красок для своих персонажей и Азамат Ескулов (Баптиста), Даурен Сергазин (Люченцио), Кенжегул Жорабаева (Бьянка), Бейбит Кусанбаев (Гремио) и другие. Взаимное восхищение постановщика и артистов превращает этот ансамблевый полет вдохновения в искристый напиток радости, которым они щедро делятся со зрителем.

Нет-нет, спектакль не об искусстве «дрессуры». Он о креативности, о том, что любые отношения можно создать такими, какими хочется. Солнце хоть луной, хоть солнцем назови, оно не изменится. Иными словами, важно не как, а что. Спектакль о том, что мечта, если она настоящая, способна стать реальностью.

Петруччо и Катарина – идеальная пара именно потому, что оба – исключение из правил. Они – экстремалы эмоций, не желают подчиняться общепринятым нормам. Не случайно, эта пьеса во всем мире признана эталоном комедии. И в самом деле, не придумай Шекспир всей этой веселой путаницы, не откликнись на нее режиссер с такой готовностью и мастерством, вряд ли бы вновь захотелось перечитать Шекспира. А если вы тоже тот самый зритель, который интересуется интерпретацией классики на новый лад, сходите на «Укрощение строптивой».

Не разочаруетесь!