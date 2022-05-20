Около 60 человек эвакуировали из горящей гостиницы в Алматы

В Алматы произошел пожар на цокольном этаже гостиницы "Hotel Plaza Almaty", передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС города.

Отмечается, что спасатели выехали на вызов во главе с начальником ДЧС - полковником Русланом Касыбаевым.

"По прибытии первого пожарного подразделения было установлено горение сауны на цокольном этаже шестиэтажной гостиницы, на всех этажах создалось плотное задымление и возникла угроза жизни людям, заблокированным в номерах. Постояльцы просили о помощи. Пожарные незамедлительно начали спасательные работы, развернули оперативный штаб, создали два боевых участка", – говорится в сообщении.

В спасательных работах было задействовано 12 звеньев газодымозащитной службы, 3 пожарные автолестницы, 4 трехколенные выдвижные лестницы.

"С целью снижения концентрации продуктов горения на путях эвакуации применялся автомобиль дымоудаления АД-120. Принятыми оперативными мерами удалось спасти 57 человек. Жертв нет. В тушении пожара задействовано 42 человека личного состава и 14 единиц техники", – дополнили в пресс-службе ДЧС.