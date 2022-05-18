Пожар на Атакенте в Алматы потушен

Пожар в павильоне на территории Казахстанского центра делового сотрудничества «Атакент» потушен, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы.

18 мая в 16:41 часов произошло горение павильона № 9 на территории КЦДС «Атакент» на площади 600 квадратных метров.

«Первые подразделения прибыли к месту вызова в 16:46, расстояние от ближайшей пожарной части составляет 1,5 км.

На месте развернут оперативный штаб, создано два участка тушения пожара, введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на гидранты с западной и восточной сторон. Принятыми мерами пожар был локализован в 17:11 и ликвидирован в 17:23», – сообщили в ДЧС.

В павильоне № 9 ранее располагался SPA-центр с бассейном «Дельфин», в настоящее время здание находится на реконструкции.

Пожар тушили 58 человек личного состава, было задействовано 17 единиц техники. Жертв и пострадавших нет.