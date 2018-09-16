Происшествия

Пожар на кладбище уничтожил десятки могил в Актобе

В Актобе едва не выгорел целый погост, в котором нет смотрителя. Пожар уничтожил десятки могил. С огнем боролись несколько часов, передает 24.kz.

На старом кладбище вспыхнула сухая трава. Пожар перекинулся на могилы, вокруг теперь выжженная земля и пепел. Площадь возгорания составила пять гектаров. В огне сгорели деревянные кресты, повреждены десятки оградок и надгробий.

Кладбище в районе гормолзавода закрыли почти 40 лет назад. Большинство могил – в запустении. Между могил скопились горы мусора и сухостоя.

На этом кладбище находится Братская могила, здесь же покоится прах народного поэта Нурпеиса Байганина и талантливого врача Халиды Мамановой. Между тем за состояние городских кладбищ теперь отвечает Единый центр ритуальных услуг. На его балансе 43 погоста, половина из них на консервации. На каждом из них планируется навести порядок, но пока убирают только центральное кладбище.

"Люди приезжают, убирают могилки, в те же мешки все складывают, выносят. Мы на машине проезжаем, загружаем. По поводу гормолзавода: там много заброшенных могил, там очень большое кладбище, слишком много травы", – говорит директор Единого центра ритуальных услуг Ануар Кожанов.

Сухостой и обугленные от пожара деревья обещают убрать. Однако в компании признаются, что справиться с таким объемом мусора они не в состоянии, поэтому просят горожан подключиться к уборке и совместными усилиями навести здесь порядок.

Популярное

Все
Гидра многоградусная, суррогатная
Взрослые судятся – дети страдают
За нарушение экологического законодательства наказали 12 сельских акимов
Министерство национальной экономики разработало проект поправок в Указ Президента о продлении моратория на проверки малого бизнеса на 2023 год
Сельчане Алматинской области требуют построить дороги и школы, обеспечить порядок в коммунальном хозяйстве
Накануне зимы власти Северо-Казахстанской области сделали работу над ошибками прошлого сезона
Где-то на обочине оказалась «дорожная карта» по комплексному решению экологических проблем Северо-Казахстанской области.
Ползучий и беззвучный враг
Центр притяжения – Бозок
Наедине с природой
Голос писателя – голос народа
Через годы, через расстояния
Сын бескрайних степей – Нуртуган
Понятно без перевода
Сплотиться вокруг единой цели
Быть ближе к народу
От студентов до металлургов
Мы стали еще ближе
Обменялись опытом
Поиски и находки Турсынхана Закенулы
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
В ВКО из-за халатности остановила работу ТЭЦ
Дипломат сделал рискованное заявление ТАСС, в котором отметил, что Казах­стан не остановится на принятии Дек­ларации о суверенитете, а добьется полной государственной независимости
Тело младенца нашли на мусорном полигоне в Актюбинской области
Праздничный телемарафон: как отметить День Республики, не выходя из дома
В АФМ прокомментировали задержание сотрудника ДЭР с пистолетом
Президент Казахстана провел встречу с президентом Европейской комиссии
Правовой фундамент легитимности государства
Ураганный ветер сорвал часть крыши здания отдела образования в Павлодарской области
Один из полуграмотных работников КГБ прилежно записал: «Кулмагамбетов злобно молчал и антисоветски улыбался»
Какие объекты запускают ко Дню Республики в Казахстане
Бремя и время первых
Декларация для нас стала буревестником грядущих перемен
Состояние энергетической системы страны обсудили на совещании
Первый шаг – он трудный самый
Как в Костанайской области строили дома для погорельцев. Видео
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Вид на жительство иностранцам, инвестировавшим 300 тысяч долларов, предлагают выдавать в Казахстане
Казахстанцы стали чаще вкладываться в золото
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса

Читайте также

Происшествия , Видеогалерея
Таксисты невольно становились перевозчиками наркотиков для …
Происшествия
Прокурор запросила 7 лет лишения свободы для Бакытгуль Хаме…
Происшествия
Повесившегося в подъезде мужчину спасли полицейские Сарани
Происшествия
Двойное убийство в Актобе: задержаны 13 подозреваемых

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]