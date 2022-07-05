Пожар на побережье Алаколя: начато расследование

По факту крупного пожара на побережье Алаколя, уничтожившего ряд домов отдыха, начато досудебное расследование, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям региона.

"Совместными усилиями пожарных областного ДЧС, местных исполнительных органов, сотрудников полиции и населения пожар ликвидирован. Предварительная площадь составила 3000 кв.м. От огня пострадало 4 базы отдыха. На месте пожара было задействовано 186 человек и 29 единиц техники от МИО, ДЧС ВКО, ДП, Тарбагатайского национального парка и ДЧС Алматинской области. Тушение усложнял ветер, достигающий до 10 м/с. Огонь мгновенно распространялся от одного деревянного дома к другому", - рассказали в областном ДЧС.

Так, в результате пожара пострадало:

на базе отдыха "Керуен" - 2 корпуса, 7 коттеджей, прачечная;

на базе "Айгерим" - 4 домика;

на территории базы "Жибек Жолы" - дом, баня, туалет;

на базе "Алихан" - 8 корпусов, столовая.

Причина пожара устанавливается специалистами испытательной пожарной лаборатории.

Начато досудебное расследование, назначен ряд экспертиз.

По результатам будет принято процессуальное решение, добавили в пресс-службе.