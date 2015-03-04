Свежий выпуск Пожар на рынке Любовь ДОБРОТА, Туркестан

По информации пресс-службы ДЧС ЮКО, площадь возгорания составила 600 кв. метров. Торговые ряды и магазины, расположенные на рынке, сгорели практически полностью. Один из предпринимателей, торговавших на рынке, получил ожоги тела и был госпитализирован в ожоговое отделение районной больницы.

Чтобы пресечь попытки хозяев проникнуть к своим прилавкам, а также избежать случаев мародерства, рынок оцепили 200 полицейских. На месте пожара работают дознаватели, им предстоит выяснить причину возгорания и определить сумму ущерба, причиненного бизнесменам.