Пожар произошел на территории «Семей орманы»

Возгорание удалось локализовать, работы по полной ликвидации продолжаются
Лесной пожар зарегистрирован на территории государственного лесного фонда Казахстана 3 октября. Возгорание произошло в государственном лесном природном резервате «Семей орманы», передает Kazpravda.kz со ссылкой Минэкологии.
Очаг обнаружили сотрудники государственной лесной охраны во время наземного патрулирования. К тушению привлечены силы и средства лесной охраны.
«В настоящее время пожар локализован, продолжаются работы по его полной ликвидации», – сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов РК.
В ведомстве призвали казахстанцев соблюдать правила пожарной безопасности на природе и осторожно обращаться с огнем в пожароопасный период.