Пожар произошел на территории «Семей орманы»

Чрезвычайные ситуации

Возгорание удалось локализовать, работы по полной ликвидации продолжаются

Архивное фото. Автор: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Лесной пожар зарегистрирован на территории государственного лесного фонда Казахстана 3 октября. Возгорание произошло в государственном лесном природном резервате «Семей орманы», передает Kazpravda.kz со ссылкой Минэкологии. 

Очаг обнаружили сотрудники государственной лесной охраны во время наземного патрулирования. К тушению привлечены силы и средства лесной охраны.

«В настоящее время пожар локализован, продолжаются работы по его полной ликвидации», – сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов РК.

В ведомстве призвали казахстанцев соблюдать правила пожарной безопасности на природе и осторожно обращаться с огнем в пожароопасный период.

#спасатели #пожар #пожарные

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Пожар произошел на территории «Семей орманы»
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