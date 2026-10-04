Пожар произошел на территории «Семей орманы»

Архивное фото. Автор: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Лесной пожар зарегистрирован на территории государственного лесного фонда Казахстана 3 октября. Возгорание произошло в государственном лесном природном резервате «Семей орманы», передает Kazpravda.kz со ссылкой Минэкологии.

Очаг обнаружили сотрудники государственной лесной охраны во время наземного патрулирования. К тушению привлечены силы и средства лесной охраны.

«В настоящее время пожар локализован, продолжаются работы по его полной ликвидации», – сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов РК.

В ведомстве призвали казахстанцев соблюдать правила пожарной безопасности на природе и осторожно обращаться с огнем в пожароопасный период.